Four Seasons und Venus Assets verkünden Four Seasons Hotel in Kuala Lumpur im renommierten Golden Triangle Viertel Four Seasons stärkt seine Präsenz in Südostasien mit dem ersten Stadthotel in Malaysia

Four Seasons Hotels and Resorts, das weltweit führende Luxushotelunternehmen, und Venus Assets Sdn Bhd ("Venus"), eine international renommierte Immobilienentwicklungsfirma, verkünden Pläne für ein Four Seasons Hotel Kuala Lumpur, das 2018 eröffnen soll. Inmitten des Golden Triangle, Kuala Lumpurs florierendes Geschäfts- und Finanzviertel, wird das Hotel Teil eines 65-stöckigen Hochhauses sein, in dem sich unter anderem 242 Four Seasons Private Residences, 27 Serviced Apartments, ein Four Seasons Hotel mit 209 Zimmern und eine fünfstöckige Luxus- Einzelhandelsfläche über 27.900 Quadratmeter, genannt Four Seasons Place Kuala Lumpur, befinden werden.



Dank seiner Lage in unmittelbarer Nähe zu den wichtigsten Attraktionen der Stadt, inklusive der Petronas Twin Towers und dem Kuala Lumpur City Centre (KLCC), ist das Four Seasons Hotel Kuala Lumpur die perfekte Basis für Geschäfts- sowie Freizeitreisende.



Das KLCC wird auch als „Stadt in der Stadt" bezeichnet und bietet Designer-Geschäfte sowie Fine Dining und ist eine beliebte Anlaufstelle in Kuala Lumpurs pulsierendem Nachtleben. Das Hotel wird Blick auf den KLCC Park haben und direkt mit der Promenade verbunden sein. Somit haben die Gäste unmittelbaren Zugang zu den 20 Hektar Grünfläche des Parks, inklusive üppigen Gärten, Fontänen, Wasserfällen, einem flachen Pool und Joggingrouten.



„Four Seasons Place ist ein Multi-Milliarden Projekt mit einem beeindruckenden Hochhaus, das einen legendären Namen mit einem herausragenden Standort verbindet. Wir freuen uns sehr, mit diesem Projekt unsere erfolgreiche Partnerschaft mit Four Seasons fortzusetzen. Four Seasons steht für Qualität und Service und gemeinsam werden wir die exklusivsten Hotels und Private Residences in Kuala Lumpur kreieren", äußert sich Tan Sri Syed Mohd Yusof bin Tun Syed Nasir, Director and Shareholder, Venus Assets.



„Kuala Lumpur ist eine der dynamischsten und am schnellsten wachsenden Städte der Welt sowie ein wichtiger Knotenpunkt für Geschäfts- und Freizeitreisende und damit eine aufregende, neue Destination für ein Four Seasons Projekt", sagt J. Allen Smith, President and CEO, Four Seasons Hotels and Resorts.



Smith fährt fort: „Wir sind stolz, mit Venus Assets zusammenzuarbeiten und ihre Vision für dieses außergewöhnliche Haus zum Leben zu erwecken. Wir freuen uns darauf, Luxusreisende und die Besitzer der Private Residences, im Herzen von Kuala Lumpurs lebendigem Viertel Golden Triangle, mit dem berühmten Four Seasons Service zu empfangen."



Das Hotel wird vier Restaurants in Kuala Lumpurs Gourmet-Szene einführen, darunter ein kantonesisches Restaurant, Bars in der Lobby und auf der Dachterrasse sowie ein ganztägig geöffnetes Restaurant mit Blick auf die Petronas Twin Towers.



Darüber hinaus wird es eine Executive Lounge für Geschäftsreisende, ein Spa, ein Fitness Centre mit Wellness-Fokus sowie einen Dachterrassen-Pool mit Blick über Kuala Lumpurs Skyline geben, der von üppigen Pflanzen umgeben ist. Eine Oase inmitten der Stadt, die von den Gärten des KLCC Park inspiriert wurde.



Das Four Seasons Hotel Kuala Lumpur wird die städtische Ergänzung zum bereits bestehenden Four Seasons Resort in Malaysia sein, dem Four Seasons Resort Langkawi.



Über Venus Assets Sdn Bhd



Venus Assets Sdn Bhd ist eine Immobilienentwicklungsfirma mit Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia. Geschäftsinhaber sind unter anderem His Royal Highness Sultan Sharafuddin Idris Shah, The Sultan of Selangor, Tan Sri Syed Yusof bin Tun Syed Nasir, David Ban Song Long sowie Ong Beng Seng, der eine langjährige Beziehung mit Four Seasons hat und diverse Four Seasons Häuser auf der ganzen Welt besitzt.

Four Seasons Hotels

Im Jahr 1960 gegründet, definiert Four Seasons seither die Zukunft der Luxushotellerie mit außergewöhnlichen Innovationen, grenzenlosem Engagement für die höchsten Qualitätsstandards und aufrichtigem wie maßgeschneidertem Service. Mit heute 101 Hotels, Resorts und Residenzen in 42 Ländern und mehr als 50 Projekten in der Entwicklung, zählt Four Seasons bei Leserumfragen, Gästebewertungen und Auszeichnungen der Reiseindustrie regelmäßig zu den besten Hotels und renommiertesten Marken der Welt. Weitere Informationen finden sich unter fourseasons.com, unter press.fourseasons.com und auf Twitter, unter @FourSeasonsPR.

