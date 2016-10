Das Four Seasons Resort and Residences Anguilla in der Karibik hat eröffnet

Eines der schönsten Strandresorts der Karibik hat eröffnet und begrüßt seine Gäste mit neuem Namen und neuer Atmosphäre. Von heute an empfängt das Four Seasons Resort and Residences Anguilla neue und wiederkehrende Gäste auf der Insel.



„In Anguilla fühlt man sich dank der Warmherzigkeit der Menschen und dem entspannten Insel-Lifestyle sofort zu Hause“, sagt General Managerin Ilse Harley, die ein Team aus 500 erfahrenen Mitarbeitern leitet. „Wir freuen uns sehr, unsere neuen Gäste auf der Insel zu begrüßen und den Wiederkehrern das neue Resort vorzustellen.“



Die Inneneinrichtung von Kelly Wearstler wurde mit einem Hauch Four Seasons Touch aufgewertet, während die Restaurants von Gabellini Sheppard Associates umgestaltet wurden. Ein besonderer Fokus lag auf der Lichtgestaltung, die von Bouyea & Associates verantwortet wurde, und dem gesamten Resort einen modernen Look verleiht. Insgesamt wurden über 10 Millionen US-Dollar für die Verwandlung des Resorts zu einem Four Seasons Haus investiert.



Das Four Seasons Resort Anguilla liegt im Norden der Insel mit Blick auf die Meads und Barnes Bucht und verteilt sich über ein 14 Hektar großes Strandgrundstück. Die 181 Unterkünfte reichen von Deluxe Zimmern bis hin zu Villen mit fünf Schlafzimmern, wodurch das Resort für Familien, Paare oder eine Gruppe von Freunden gleichermaßen geeignet ist.



Mit mehr als 100 Restaurants, verteilt auf 90 Quadratkilometern, gilt Anguilla als eine der führenden Kulinarik-Destinationen der Karibik, was insbesondere den neuen F&B Leiter des Resorts, Jan Valasek, freut: „Man erwartet natürlich tollen Fisch und Meeresfrüchte, aber die einzigartige Küche Anguillas und die Fähigkeiten der Köche auf der Insel haben mich positiv überrascht.“ Das Four Seasons Resort Anguilla wird die Gäste mit innovativer Küche mit einem Hauch aus Anguilla in der Half Shell Beach Bar und dem Bamboo Bar & Grill begeistern, während die Sunset Lounge dazu einlädt bei Rum-Punsch und asiatischen Snacks den Sonnenuntergang zu genießen. Ende November wird das Signature Restaurant des Resorts, Cobà, eröffnen und mit einem neuen Meeresfrüchte-Konzept aufwarten. Auf der Karte stehen Anguilla-Salz Kabeljau-Kroketten, sämige Fischsuppe mit Meeresschnecken, marokkanische Mahi-Mahi Tagine, die spektakuläre 20 Meilen Paella für zwei Personen sowie die erste Ceviche Bar der Insel.



Mit Beratung von Fitnessexpertin Harley Pasternak hat Four Seasons das bereits umfangreiche Fitnessangebot des Resorts noch erweitert. Neben einem 24-Stunden Fitnessstudio mit Platz für Spinning-Kurse, Yoga und Pilates, verfügt das Resort über ein eigenes Wassersportzentrum für nicht motorisierte Wassersportmöglichkeiten aller Art, wie beispielsweise Kajak fahren, Schnorcheln oder SUP. Darüber hinaus können sich die Gäste auf dem Basketballplatz, an der Kletterfelswand oder auf dem Tennisplatz austoben.



Das Spa erstreckt sich über 820 Quadratmeter am Strand und bietet Behandlungen die sowohl entspannend als auch therapeutisch oder ergebnisorientiert sind. Spa Managerin Murielle Henneigen empfiehlt besonders die Anguilla Trilogy Behandlung, eine Massage, die in drei Schritten durchgeführt wird.



Das Resort verfügt darüber hinaus über drei Pools, von denen einer ausschließlich Erwachsenen vorbehalten ist, als auch einige Zimmer mit privaten Plunge-Pools.



Das Four Seasons Resort Anguilla ist das Schwesterresort des Four Seasons Resort Nevis und das zweite Four Seasons Haus auf einer Karibik-Insel.

