Das Four Seasons Hotel London at Ten Trinity Square Eröffnet im Zentrum Londons

Das neue Four Seasons wird in einem aufwendig restaurierten, historischen Gebäude, einem Baudenkmal der Stufe II, eröffnen.

Das Hotel befindet sich im historischen Teil der Stadt und verfügt neben 89 Zimmern und 11 Suiten über 41 Private Residences und einen Private Members Club.

Im zweiten Hotel der kanadischen Luxushotelgruppe in London wird das erste Restaurant der mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneten Köchin Anne-Sophie Pic in Großbritanniens Hauptstadt eröffnen.

Besondere Eröffnungsangebote sind ab sofort für einen begrenzten Zeitraum buchbar.

Das neue Four Seasons Hotel London at Ten Trinity Square eröffnet heute in einem der historisch bedeutendsten Gebäude der Stadt. Das Haus kann auf eine beeindruckende Vergangenheit zurückblicken: In den frühen zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde es von dem bekannten Architekten Edwin Cooper entworfen und für eine damals astronomische Summe von 1 Millionen Pfund gebaut.Ten Trinity Square war nicht nur Hauptsitz der Hafenbehörde Londons, 1946 wurde hier die Eröffnungsrede der United Nations gehalten. In der jüngsten Vergangenheit kam das Gebäude zu Ruhm, als es Schauplatz des 2012 veröffentlichten James Bond Films “Skyfall“ war.General Manager Charlie Parker schlägt einen weitere geschichtliche Brücke: „In dieser Woche vor genau 47 Jahren hat Four Seasons ihr erstes Hotel in London eröffnet, und nun schlagen wir mit der Eröffnung von Ten Trinity Square ein neues Kapitel auf.“Das Four Seasons Ten Trinity Square liegt nur wenige Schritte vom Tower of London und der Tower Bridge entfernt. Museen, Galerien und Sehenswürdigkeiten wie die besten Märkte Londons liegen in Laufdistanz zum Hotel. Vom der Bootsanlegestelle Tower Millenium Pier lässt sich London auch mit dem Schiff entdecken. Außerdem finden im April in der Nähe von Ten Trinity Square der Londoner Marathon statt und die Regatta der Großsegler auf der Themse statt.Zur Eröffnung des Four Seasons Ten Trinity Square wird es für einen begrenzten Zeitraum ein besonderes Angebot geben: Auf die Zimmerpreise wird ein Eröffnungsrabatt von 20% gewährt, zusätzlich wird das Hotel ein B&B-Paket anbieten.Das Four Seasons Hotel London at Ten Trinity Square wird mehr als nur ein Hotel sein, es verspricht vielmehr auch ein neuer Treffpunkt für Feinschmecker und Liebhaber ausgefallener Cocktails und Drinks zu werden. Antoine Corneille, F&B Direktor des Hotels, freut sich für die Gäste: „In der Rotunda sind Chefbarkeeper Michael Miziarz und sein Team die Gastgeber und für ein unvergleichbares kulinarisches Erlebnis auf dem Niveau der Haute Cuisine, in dessem Mittelpunkt Zutaten aus Großbritannien stehen, garantiert eine der höchst dekorierten Köchinnen Frankreichs – Anne-Sophie Pic.“ „La Dame de Pic“ steht für die Kochkunst von Anne-Sophie Pic, die derzeit einzige weibliche Köchin Frankreichs, die mit drei Michelin Sternen ausgezeichnet ist. Anne-Sophie Pic wird die besten Zutaten von lokalen Anbietern, Farmen und Märkten verarbeiten und so können sich Gourmets auf Gerichte vom Hereford-Rind oder dem Dorset-Krebs, auf französische Art zubereitet, freuen.Die „Rotunda Bar & Lounge“ präsentiert sich im Herzen des Hotels unter einer imposanten Art Deco Kuppel und soll nicht nur Treffpunkt für die Hotelgäste, sondern auch die Londoner werden. Neben einem Angebot von Speisen, wird hier vor allem der Afternoon Tee zelebriert und am Abend mixen die besten Barkeeper der Stadt klassische Drinks und phantasievolle Cocktails.Im Frühjahr wird ein zweites Restaurant eröffnen: Das „The Asian Restaurant“ wird Gerichte aus China und Japan sowie eine Sushi Bar anbieten.Das Spa wird im April eröffnen und über acht Behandlungsräume inklusive einer Doppelsuite, einen Vitality Pool, Dampfbad und Sauna sowie einen 14 Meter langen Indoor Pool und ein Fitnessstudio verfügen. Neben Massagen, individuellen Gesichtsbehandlungen und Ganzkörperanwendungen, beinhaltet das Angebot auch Hamam- und Entspannungsbehandlungen. Die Anwendungen werden mit Produkten von Dr Burgener aus der Schweiz, Amala aus Deutschland, marocMaroc aus Marokko sowie ESPA aus England durchgeführt.Der großzügige UN Ballroom , in dem einst die Eröffnungsfeier der UN Generalversammlung stattfand, wurde sorgfältig restauriert und bietet mit den holzvertäfelten Wänden und der historischen Architektur einen repräsentativen Rahmen für Veranstaltungen für bis zu 200 Gästen.Die kreisförmige Merchant’s Hall mit Tageslicht liegt über der Rotunde des Gebäudes und verfügt über einen zusätzlichen Vorraum für Pausen, Ausstellungen oder Empfänge.Das Four Seasons Hotel London at Ten Trinity Square ist neben dem Four Seasons Hotel London at Park Lane und dem Four Seasons Hotel Hampshire auf dem Land, das dritte Haus von Four Seasons im Vereinigten Königreich.