Weiterbildung Nachhaltige Geldanlagen von FNG und ÖGUT startet am 15. Dezember

Nachdem die Testphase der Weiterbildung Nachhaltige Geldanlagen erfolgreich abgeschlossen werden konnte, startet am 15. Dezember 2016 der erste offizielle Kurs. Er richtet sich an Finanzberater und Finanzberaterinnen ohne oder mit geringen Vorkenntnissen im Bereich Nachhaltiger Geldanlagen und ermöglicht den Einstieg in ein Thema, das angesichts einer Welt mit Ressourcenknappheit, Klimarisiken und sozialer Ungleichheit zunehmend an Bedeutung gewinnt. Anmeldungen für den vom Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) und der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) gemeinsam angebotenen deutschsprachigen Kurs sind ab sofort möglich.



Nachhaltige Geldanlagen berücksichtigen neben Finanzkennzahlen auch ökologische, soziale und governancebezogene Aspekte. Für Finanzberater und Finanzberaterinnen wird es immer wichtiger, in diesem Bereich über Hintergrundwissen zu verfügen, beispielsweise, um auf die individuellen ethischen Präferenzen und Fragen der Anlegerinnen und Anleger adäquat eingehen zu können. Auch geht es darum, Anlageentscheide auf Basis von möglichst umfassenden Informationen fällen zu können. Und dazu ist als Risikoindikator die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten unerlässlich. Aktuell wird dieser Zusammenhang sehr häufig mit Blick auf kohlestoffintensive Investments diskutiert.



Mit einem einführenden und vertiefenden E-Learning-Angebot, einem ergänzenden Webinar oder alternativ einer Präsenzveranstaltung gibt die Weiterbildung Nachhaltige Geldanlagen das nötige Wissen und nützliche Werkzeuge an die Hand, um für diese Herausforderungen gewappnet zu sein. Zu den Inhalten zählen unter anderem Performance, nachhaltige Anlagestrategien, Siegel und Zertifizierungen sowie Tipps und Vorgehensweisen für das Beratungsgespräch. Der Kurs ist vom Financial Planning Standards Board zertifiziert und ist dort zwölf CPD-Punkte (Continuing Professional Development-Credits) wert, was einem Aufwand von 9.5 bzw. 12 Stunden – bei Wahl der Präsenzveranstaltung – entspricht. Die Weiterbildung Nachhaltige Geldanlagen kann auch als maßgeschneiderter In-House-Kurs gebucht werden.



An der Entwicklung der Weiterbildung Nachhaltige Geldanlagen waren neun etablierte und erfahrene Akteure im Bereich der Nachhaltigen Geldanlagen aus sieben europäischen Ländern beteiligt. Zwei Drittel der insgesamt 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Testphase haben den Nutzen des Kurses für den Beratungsalltag bestätigt. Über 90 Prozent haben angegeben, dass sich ihr Wissen zu Nachhaltigen Geldanlagen durch die Weiterbildung verbessert hat – wobei hier in mehreren Fällen bereits zum Kursstart fortgeschrittene Kenntnisse vorlagen.



Für den Kurs, der als Teil des Programms Lebenslanges Lernen mit Unterstützung der Europäischen Kommission entwickelt wurde, können sich Interessenten hier anmelden. Weitere Informationen zum Angebot – etwa zu den Inhalten, den Terminen der Webinare und Präsenzveranstaltungen oder zu den Gebühren – stehen unter www.sustainable-investment.eu zur Verfügung. Gerne können sich Interessenten und Interessentinnen auch direkt an das FNG oder ÖGUT wenden.



Sie können diese Pressemitteilung auch als PDF DOWNLOADEN.

