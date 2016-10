Deutsche lieben regionale und saisonale Lebensmittel. Zu Recht?

Vertrauen in die Herkunft, hohe Qualität und kurze Transportwege: Die Nachfrage nach regionalen und saisonalen Lebensmitteln in Deutschland ist hoch. Viele Verbraucher ziehen sie den Produkten des globalen Lebensmittelmarktes vor. Doch kaufe ich wirklich nachhaltiger ein, wenn ich auf regionale und saisonale Produkte setze? Und was verbirgt sich eigentlich genau hinter den beiden Begriffen? Diese und viele weitere spannende Fragen beantwortet die aktuelle Oktober-Ausgabe des Online-Magazins www.moderne-landwirtschaft.de.



Ab sofort sind zehn neue, wertige Storys, Videos und Fotostrecken online: Spitzenkoch und Buchautor Markus Haxter gibt Tipps, wie wir uns das ganze Jahr über lecker und bewusst mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln ernähren können. Reiner Doluschitz, Professor an der Universität Hohenheim, erklärt im Interview, warum ein Einkauf regionaler Produkte nicht zwingend nachhaltig ist. www.moderne-landwirtschaft.de klärt auf, welche Gemüse eigentlich in Deutschland wachsen, wie und wo ich sie am Rande von Städten selbst ernten kann und was es mit „geschützten“ Produkten einer Region auf sich hat. Die Reportage beleuchtet den neuesten bundesweiten Trend der „Regiomaten“: Kundenautomaten auf Höfen, in denen viele moderne Landwirte ihre frischen Produkte rund um die Uhr anbieten. Dazu gibt es Antworten auf klassische Verbraucherfragen und vieles mehr.



Das Online-Magazin www.moderne-landwirtschaft.de gibt es seit Ende Juni 2016. Es gehört zur Marke „Unser aller Wissen. Die Moderne Landwirtschaft.“, die authentische Einblicke in die moderne Landwirtschaft gibt und den Dialog zwischen ihr und der Gesellschaft stärken möchte. Die voranstehenden Monate beschäftigten sich unter anderem mit den Themen Ernährung und Artenvielfalt. Diese Inhalte können über das Magazin-Archiv („Unser aller Wissen“) aufgerufen werden.

