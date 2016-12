formart baut 250 Wohnungen im FRANKLIN Quartier in Mannheim

.

• Quartiersentwicklung mit 160 Mietwohnungen, 90 Eigentumswohnungen und Kita

• 18.260 Quadratmeter großes Grundstück erworben

• Baubeginn in der 2. Jahreshälfte 2017 geplant

• Lebenswerte und nachhaltige Quartiersentwicklung im Fokus



Im Benjamin Franklin Village in Mannheim hat die formart GmbH & Co. KG, einer der führenden Wohnungsentwickler in Deutschland, ein 18.260 Quadratmeter großes Grundstück gekauft. Auf dem Areal der größten ehemaligen Wohnsiedlung für US Streitkräfte im Bundesgebiet plant formart den Bau von circa 120 Mietwohnungen, 90 Eigentumswohnungen und einer Kita. Auf dem Grundstück befinden sich bereits zwei Bestandsgebäude - in diesen werden weitere 36 Mietwohnungen saniert.



Die Gesamtentwicklung des übergeordneten FRANKLIN Quartiers mit einer Grundstücksfläche von 144 Hektar unterliegt dem städtischen Tochterunternehmen MWS-Projektentwicklungsgesellschaft mbH (MWSP). Das Konzept wurde in den letzten zwei Jahren in Zusammenarbeit mit formart und weiteren Partnern gemeinsam entwickelt. „Das Mannheimer Projekt FRANKLIN berücksichtigt alles, was wir als formart unter einer lebenswerten Quartiersentwicklung verstehen: soziale Durchmischung dank verschiedener Wohnraumangebote, Arbeitsmöglichkeiten, Freizeit und Bildung, kurze Wege und einladende Grünflächen. Daher freuen wir uns, nach der intensiven Entwicklungsphase nun den Baubeginn unseres Projektes in der Jefferson Straße für das kommende Jahr vorzubereiten“, kommentiert Harald Meerße, formart Geschäftsführer (COO) für Baden-Württemberg und Bayern.



Die MWSP legt bei dem 5,5 Kilometer von der Innenstadt entfernten Quartier besonderen Wert auf den Leitgedanken „FRANKLIN ist bunt“, welcher neben einer sozialen Durchmischung auch die Themen Energieeffizienz sowie (E-)Mobilität beinhaltet. In diesem Sinne werden die Neubauten des formart-Projektes im KfW 55-Standard errichtet. Meerße ergänzt: „Als Projektentwickler sehen wir uns in der Verantwortung nicht nur für den Augenblick zu denken, sondern Quartiere zu realisieren, die auch in den nächsten Jahren noch attraktiv, lebenswert und nachhaltig sind.“



Mannheim ist mit rund 325.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Baden-Württembergs, wächst stetig weiter und zählt laut einer Analyse der Norddeutschen Landesbank zu den attraktivsten doch oft unterschätzen B-Städten. „Mannheim ist ein starker Wirtschaftsstandort, bietet viel Lebensqualität und profitiert zudem von seiner verkehrsgünstigen Lage. Die Stadt birgt aus unserer Sicht viel Potenzial und passt in Kombination mit dem Quartierskonzept zu FRANKLIN perfekt in unseren Projektfokus. formart wird auch zukünftig weitere Aktivitäten und Projekte in der Metropolregion Rhein-Neckar forcieren“, kommentiert Bianca Reinhardt Weith, Niederlassungsleiterin formart Baden-Württemberg.

