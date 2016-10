Fork baut digitale Bühne für Deutschlands erfolgreichste Musicals und Shows

Mit dem Relaunch von musicals.de trägt die Zusammenarbeit von Fork Unstable Media und Stage Entertainment, einem der weltweit führenden Unternehmen im Live-Entertainment, erste Früchte.



Die Aufgabenstellung umfasste die ganzheitliche Überarbeitung der Webpräsenz von Strategie und Konzept über das Design bis hin zur Front- und Backend-Programmierung. Mit einer eigenen Interpretation des „Atomic Design“-Ansatzes führte Fork seinen Kunden auf Augenhöhe durch den Abstimmungsprozess. In enger Zusammenarbeit wurde ein Baukastensystem entwickelt, das komplett wandelbar ist, um die vollkommen unterschiedlichen Erlebniswelten der zahlreichen Musicals und Shows auf digitalen Endgeräten zum Leben zu erwecken.



„Ziel bei gestalterisch aufwendigen Projekten wie diesem muss sein, am lebenden Objekt zu arbeiten“, sagt Franziska von Lewinski, Vorstand der fischerAppelt AG und CEO von Fork Unstable Media. „So konnte das Team von Stage Entertainment von Anfang an benutzbares HTML im wachsenden Styleguide beurteilen – das geht nicht mit jedem Kunden“, fügt sie hinzu.



Die Neugestaltung läutet eine stetige Optimierung und Weiterentwicklung der Plattform auf Grundlage von Trackingdaten und Usertests ein. Dabei wird die Plattform durch sinnvolle, individuell zugeschnittene Targeting-Szenarien erweitert.



Im Hintergrund läuft das neu eingeführte Content-Management-System FirstSpirit, das durch Forks Implementierungspartner Acando auf die Bedürfnisse der Redaktion abgestimmt wurde. Acando hat durch eine modulweise Implementierung sowie die kontinuierliche Unterstützung der Redaktion die lebendige Arbeit an der neuen Website auch im Backend ermöglicht.



„Wir wollten mit dem Relaunch ein Portal entwickeln, welches responsiv und je nach Nutzerverhalten individuellen Content ausspielen kann und zudem auf unsere sehr hohen Ansprüche in Sachen Flexibilität und Qualität zugeschnitten ist. Wir sind sehr froh, mit Fork und Acando Dienstleister gefunden zu haben, mit denen wir unser Vorhaben erfolgreich umsetzen konnten“, erklärt Bastian Montgomery, Senior Manager Digital Marketing bei Stage Entertainment.



Fork Unstable Media, die Digital-Unit der Agenturgruppe fischerAppelt, hatte sich im Pitch um den Etat gegen zwei Mitbewerber durchgesetzt und sicherte sich den Relaunch und die Weiterentwicklung der Musical-Plattform.



Über Stage Entertainment



Stage Entertainment ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Live-Entertainment. 1998 von Joop van den Ende in den Niederlanden gegründet, ist Stage heute in acht Ländern und in 24 Theatern aktiv. Das Unternehmen entwickelt und produziert Live-Entertainment-Formate, vor allem Musicals, auf höchstem Niveau. Allein in Deutschland beschäftigt Stage ca. 1.650 Mitarbeiter in zehn Ensuite-Theatern in Hamburg, Stuttgart, Berlin und Oberhausen sowie in der Firmenzentrale. Neben großen internationalen Lizenz-Produktionen wie den Disney-Musicals DER KÖNIG DER LÖWEN, TARZAN und ALADDIN, dem Klassiker TANZ DER VAMPIRE oder BLUE MAN GROUP setzt das Unternehmen vermehrt auf die eigene Entwicklung neuer Musicals. Nach Produktionen wie ICH WAR NOCH NIEMALS IN NEW YORK, ROCKY oder HINTERM HORIZONT ist DAS WUNDER VON BERN bereits die siebte Stage-Eigenproduktion, die auf der Bühne eines Stage-Theaters erfolgreich uraufgeführt wurde. Weitere Informationen unter www.musical.de









Über die Fork Unstable Media GmbH

"We want to change the web for the better", lautet die Vision der vielfach ausgezeichneten Agentur Fork Unstable Media (Fork). Seit 1996 entwickelt Fork User Experiences für Kunden, wie Otto, Hilti, Merck, Congstar oder Red Bull. Schwerpunkte im Leistungsspektrum sind Digital Branding, Webdesign, Content-Entwicklung, Internationalisierung und E-Commerce. Fork ist Teil der fischerAppelt-Gruppe, Deutschlands erster Adresse für Creative Content. In den Büros in Hamburg, Köln, Stuttgart und München arbeiten drei Units eng verzahnt an herausragenden User/Customer Experiences. Weitere Informationen unter www.fork.de.

