Ford Edge Star auf der photokina

Der neue SUV Ford Edge ist auch auf der photokina, die vom 20. bis 25. September in den Kölner Messehallen stattfindet, gefragt. Am Donnerstag, 22. September, erwartet die Besucher in Halle 9.1, B-60/D-69, der Halle der Communities, zwischen 11.15 Uhr und 15.15 Uhr auf der COMMUNITIES STAGE die photokina Challenge, ein Fotowettbewerb, bei dem vier Besucher der Messe unter professioneller Anleitung durch René Staud, den bekannten Automobilfotografen, den Ford Edge fotografisch in Szene setzen müssen. Dafür haben sie insgesamt jeweils eine Stunde Zeit. Parallel stehen auf der Bühne neben Experten von FotoTV. und der Fotocommunity auch Ansprechpartner des Automobilherstellers gerne für Fragen zur Verfügung.



Eine Jury wird das beste Foto noch am selben Tag küren. Dem Gewinner winkt ein Wochenende mit einem Ford. Aber auch die übrigen Teilnehmer gehen nicht leer aus: Alle erhalten jeweils einen Jahreszugang von FotoTV. und der fotocommunity sowie eine Werkführung für zwei Personen in der Ford Fiesta Fertigung in Köln.





Über die Ford Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert.



