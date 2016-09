Um entscheidende Voraussetzungen und Merkmale eines gelungenen Ideenmanagements geht es am 29. September bei den Stuttgarter Gesprächen. Für 18 Uhr lädt die FOM Hochschule in das Hochschulzentrum in der Rotebühlstraße 121 ein. Diskutiert wird unter anderem darüber, wie gute Einfälle von Mitarbeitern ein Unternehmen voranbringen und wie sich dieses innerbetriebliche Innovationspotenzial wecken und in die Unternehmenskultur integrieren lässt.



In der aktuell größten empirischen Studie zum Thema „Ideenmanagement – Erfolgsfaktoren 2016", an der die FOM maßgeblich mitgewirkt hat, wurden aktuelle Erfolgsfaktoren ermittelt. Prof. Dr. Hans-Dieter Schat, Dozent an der FOM Stuttgart, wird die Ergebnisse im Rahmen der Stuttgarter Gespräche vorstellen. Dabei geht er auch auf die Frage ein, welchen betriebswirtschaftlichen Nutzen das Ideenmanagement hat.



Anschließend wird das Thema in vier Kurzvorträgen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet:



Christiane Kersting, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Ideen- und Innovationsmanagement in Frankfurt a. M., zeigt die Eigenschaften einer guten Unternehmenskultur und wie das Ideenmanagement eine positive Unternehmenskultur stärken kann. Wie sich Innovationsprozesse im Handwerk vereinfachen lassen, schildert Hans-Rüdiger Munzke vom Ingenieurbüro IdeenNetz aus Lengerich. Als konkretes Beispiel für ein erfolgreiches Ideenmanagement im Dienstleistungsbereich stellt Thomas Haumann, Leiter des Ideenmanagements bei der Landesbank Baden-Württemberg in Stuttgart, das ganzheitliche Konzept seines Unternehmens vor. Dr. Ingo Storz, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und FOM Dozent, betrachtet das Thema aus steuerlicher Sicht. Sein Fokus: Mit welchen Ansätzen lässt sich vermeiden, dass Prämien für gute Einfälle die Steuerlast der Beschäftigten steigern?



Kompakt: Stuttgarter Gespräche: Wie Ideenmanagement gelingt 29. September um 18 Uhr, FOM Hochschulzentrum Stuttgart in der Rotebühlstraße 121.



Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen nimmt die zentrale Studienberatung unter 0800 1 95 95 95 (gebührenfrei) oder studienberatung@fom.de entgegen.

