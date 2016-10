FOM Stuttgart verabschiedet 300 Absolventen

Feierstimmung und traditionelles Hütewerfen im Haus der Wirtschaft: Die FOM Hochschule in Stuttgart verabschiedete in festlichem Rahmen 170 Bachelor- und 130 Master-Absolventen aus insgesamt neun Bachelor- und elf Masterstudiengängen.



In ihrer Begrüßung blickte Melanie Tondera, Geschäftsleiterin der FOM Stuttgart, auf die gemeinsame Zeit an der FOM Hochschule zurück und wünschte den Absolventen viel Erfolg für die Zukunft. Um Erfolg ging es auch im Festvortrag von Torsten Kronshage, Leiter Hochschulprogramme bei IBM Deutschland. Er gab den Absolventen mit auf den Weg: "Erfolg ist Definitionssache. Es kommt immer darauf an, was man persönlich erreichen möchte. Deshalb ist es wichtig, seine Ziele an den individuellen Neigungen, Stärken und Vorstellungen zu orientieren und nicht an den Erwartungen anderer." Darüber hinaus zeigte Kronshage die Bedeutung von Sozialkompetenzen und Flexibilität für die Karriere auf.



"Berufsübergreifende Schlüsselqualifikationen spielen eine entscheidende Rolle in der immer komplexer werdenden Arbeitswelt", berichtete auch Prof. Dr. Ulrike Schwegler, wissenschaftliche Gesamtstudienleiterin an der FOM Stuttgart. Neben den fachlichen Kenntnissen hätten die Absolventen während ihres berufsbegleitenden Studiums vor allem auch die Fähigkeit zum Selbstmanagement erworben und Mut zur Veränderung gezeigt - wichtige Bausteine für den nächsten Schritt auf der Karriereleiter. Nach der Ehrung der Jahrgangsbesten und den Abschlussreden der Studentenvertreter feierten die Absolventen ihren erfolgreichen Abschluss mit dem traditionellen Hütewurf. Abschließend kamen sie mit Familie, Freunden, Kommilitonen und Dozenten in festlicher Atmosphäre zusammen.

Über die FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH

Mit rund 38.000 Studierenden ist die FOM die größte private Hochschule Deutschlands. Sie bietet Berufstätigen und Auszubildenden an bundesweit 29 Hochschulzentren die Möglichkeit, berufsbegleitend praxisorientierte Bachelor- und Masterstudiengänge aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Gesundheit & Soziales, IT-Management sowie Ingenieurwesen zu absolvieren. Die Studienabschlüsse sind staatlich und international anerkannt. Getragen wird die FOM von der gemeinnützigen Stiftung BildungsCentrum der Wirtschaft mit Sitz in Essen. Die Hochschule ist vom Wissenschaftsrat akkreditiert und hat von der FIBAA Anfang 2012 das Gütesiegel der Systemakkreditierung verliehen bekommen - als erste private Hochschule Deutschlands. Weitere Informationen: www.fom.de.





