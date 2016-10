Volker Rosin singt mit Herz und Seele für das Regenbogenland

Farbenfrohe Plakate lockten bereits seit Wochen nach Düsseldorf: Volker Rosin gibt ein Benefizkonzert zu Gunsten des Kinder- und Jugendhospizes Regenbogenland!



Letzten Freitag war es endlich soweit. Pünktlich zum Einlaß drückten sich unzählige Kinder voller Vorfreude die kleinen Nasen an den Glastüren der Aula des Gerresheimer Gymnasiums am Poth platt. Ein lebensgroßer Plüschbär begrüßte die fast 300 kleinen und großen Besucher, und das Regenbogenland bot gegen Spenden bunte Regenbogen-Armbänder, Plüsch-Schmetterlingsmaskottchen, farbenfrohe Tassen, Süßigkeiten und Getränke an.



Kurz: die Party mit dem König der Kinderdisco konnte beginnen!



Mit einer verblüffenden Leichtigkeit schaffte es Volker Rosin, den Saal im Handumdrehen in eine Insel voller Lebensfreude, Musik und guter Laune zu verwandeln. Textsicherheit und Spaß am Hopsen und Tanzen ließen sehr schnell eine große fanbase unter den Kindern erkennen.



Allerdings bringt Volker Rosin nicht nur kleine Menschen in Schwung, sondern bewegt auch Herzen. Das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland bedankt sich aufrichtig bei Volker Rosin für die langjährige Verbundenheit und vor allem für diese tolle Veranstaltung, die bereits zum wiederholten Mal zu dessen Gunsten stattgefunden hat.



Mit Autogrammen und Erinnerungsfotos in den Taschen und mit Ohrwürmern im Kopf verließen die Benefizkonzertbesucher die Aula. Die geröteten Wangen und glänzenden Augen der Kinder zeugten von Fieber – infiziert mit dem wunderbaren und wohltuenden Volker-Rosin-Fieber!



