Polizist "Harry" wird Botschafter des Regenbogenlandes

Prominente Botschafter des Regenbogenlandes tragen mit ihrem Namen und ihrem Engagement dazu bei, daß die Öffentlichkeit sowohl von der Kinderhospizarbeit als auch speziell von unserer Einrichtung erfährt.



Das Kinder- und Jugendhospiz in Gerresheim konnte einen neuen Botschafter gewinnen: Polizeioberkommissar Thomas „Harry“ Weinkauf, der durch die Fernsehsendung «Toto & Harry – die Zwei vom Revier» populär und mit zu einem von Deutschlands bekanntesten Polizisten geworden ist.

Herr Weinkauf ist Repräsentant einer Berufsgruppe, die grundsätzlich für unser Zusammenleben eine besondere Rolle übernimmt. Eine Vielzahl von Kollegen aus den verschiedensten Bereichen (Schutzpolizei, LKA, Berufs- und freiwillige Feuerwehrmänner u.a.) unterstützt das Regenbogenland seit Jahren meistens im Stillen. Mit der Berufung des neuen Botschafters möchten wir uns auch bei all diesen Kollegen für den Dienst an und für unsere Gesellschaft bedanken.



Im Rahmen der alljährlichen St. Martinsfeier, die seit vielen Jahren der Aktions-Gemeinschaft Martinus e.V. für das Regenbogenland ausrichtet, wurde Herrn Weinkauf die Botschafter-Urkunde überreicht und anschließend unseren Familien vorgestellt, um mit ihnen bei Kaffee und traditionellem Weckmann ins Gespräch zu kommen. Neben Thomas Weinkauf bringt sich auch seine Lebensgefährtin Heike Reinecke ein. Als Tankstellenbetreiberin plant sie, Regenbogenland-Spendenhäuschen in 260 Tankstellen deutschlandweit aufzustellen. Beide betonen, wie sehr es ihnen eine Herzensangelegenheit sei, sich für das Kinder- und Jugendhospiz in Düsseldorf aktiv einzusetzen. Das Regenbogenland sagt Danke und freut sich auf die Zusammenarbeit.

