Auf dem Campus thront erneut die riesige Tanne

Kurz vor neun, der Himmel über der Schwanenburg begann sich langsam zu erhellen, rollte der schwere Sattelzug vom Bauernmarkt Lindchen auf den erleuchteten Campus. In den Hörsälen lief das allmorgendliche Programm, bei dem sich die Studierenden aus vieler Herren Länder in englischer Sprache ihrem Stoff widmeten. Und gut hundert Meter vom Wissensspeicher entfernt drehte sich ein riesiger Kran, der den Lkw bald von seiner vorweihnachtlichen Fracht befreien sollte. Stolze 13 Meter hoch ist die Tanne, die von Familie Hesseling in diesem Jahr für die Hochschule ausgewählt und reserviert wurde. 13 Meter, für die der Förderverein der Hochschule Rhein-Waal - Campus Cleve bereits im Hochsommer sein Okay gab.



"Für unseren Förderverein hat das Aufstellen des Weihnachtsbaumes auf dem Campus auch eine symbolische Funktion", nennt der Campus Cleve-Vorsitzende Peter Wack das Motiv für dieses alljährliche Vereinsgeschenk an die Hochschule und ihre Studierenden. Wack nennt die Tanne "ein Kulturgut, das es zu vermitteln gilt" und weiß dabei seinen Vorstand wie seine Mitglieder hinter sich. Und während das stolze Grün sich langsam aber sicher in die weite Bodenhülse schiebt und die Haltegurte den Zweigen und Nadeln ihre Freiheit zurückgeben, spricht der Fördervereins-Vorsitzende gegenüber Irina Tönnissen von der Kreis-Wirtschaftsförderung über die Begeisterung davon, dass Hochschule-Präsidentin Dr. Heide Naderer die Freude über den von weither sichtbaren Blickfang teilt.



Seit nunmehr vier Jahren ist es ein Ziel des Fördervereins, wenige Tage vor dem ersten Advent eine stolze Tanne auf dem Campus platziert zu haben. Und stets ist es Familie Hesseling, die sich diese Zusammenarbeit nicht nehmen lassen möchte. "Diese Hochschule mit allen ihren jungen Menschen ist für mich das Beste, was hier am Niederrhein in den letzten Jahren passiert ist", formulierte Peter Hesseling seine Begeisterung, als sein Blick schlussendlich über den Campus führte. Wie in den letzten Jahren wird die Hochschule selbst das Schmücken des Baumes übernehmen, und wie in Vergangenheit soll alles hell erleuchtet sein, wenn der Förderverein Campus Cleve am Mittwoch, 7. Dezember wieder einige Hundert Studierende zum großen Weckmann-Essen in die Mensa einlädt. 700 junge Leute haben sich im letzten Jahr auf den Weg zum Weckmann-Essen gemacht, viele von ihnen waren eigens mit dem Sonderbus von Kamp-Lintfort angereist, um einfach nur dabei zu sein. Dr. Heide Naderer, die Präsidentin, wird dann erneut das Wort ergreifen und den Weckmann anschneiden, für den es wohl auch in diesem Jahr keine richtige, treffende Übersetzung geben dürfte. Und die Mitglieder des Fördervereins, die alljährlich in größerer Zahl dabei sind, dürften einmal mehr das Gefühl haben: Wir haben erneut eine ganze Menge für die jungen Leute auf den Weg gebracht.

