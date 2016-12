Dachausbau am besten komplett vergeben

Wohnraum fehlt in Deutschland allerorten. Doch Bauplätze sind rar und zudem in guten Lagen ziemlich teuer. Hauseigentümer sollten daher bislang nur als Trockenboden oder Abstellraum genutzte Speicher zu vollwertigen Wohnungen ausbauen lassen, empfiehlt DachKomplett, dessen 84 Meisterbetriebe in Baden-Württemberg allesamt Mitglied im Verband des Zimmerer- und Holzbaugewerbes BW mit Sitz in Ostfildern sind.



Für das "Bauen im oder auf dem eigenen Haus" sprechen laut DachKomplett zahlreiche gute Gründe: "Die Wertsteigerung der Immobilie übertrifft die Investitionskosten zumeist schon nach wenigen Jahren. Hinzu kommt, dass das ausgebaute Dachgeschoss, wenn es zu Wohnzwecken vermietet wird, Monat für Monat ein ansehnliches Zusatzeinkommen bedeutet. Die von Vater Staat zu erwartende kärgliche Rente lässt sich auf diese Weise schon im Voraus trefflich aufbessern", erläutert Heinz Schrieder, Sprecher von DachKomplett in Ostfildern. http://www.dachkomplett.de



Einer für alles

DachKomplett-Betriebe erbringen alle Handwerksleistungen von A bis Z. "'Geht nicht' gibt's nicht!", lautet dabei die Devise - ob es sich im konkreten Fall um den Ausbau eines Speichers, die Modernisierung einer schon vorhandenen Dachgeschosswohnung, deren fachgerechten Umbau oder die Aufstockung eines Flachdachs um ein Vollgeschoss handelt, DachKomplett-Betriebe unterstützen Bauinteressenten sogar bei der Beantragung von KfW-Darlehen und Fördermitteln, die für bauliche Modernisierungen, Sanierungen oder räumliche Erweiterungen verfügbar sind. "Es lohnt sich, den Fachmann von DachKomplett frühzeitig um Rat zu fragen. Denn für so gut wie alle Förderprogramme gilt, dass mit der Baumaßnahme erst begonnen werden darf, nachdem der Darlehens- oder Zuschussantrag bewilligt wurde", empfiehlt DachKomplett-Sprecher Heinz Schrieder.



Beratung fängt mit Fragen an

Eine gründliche Planung ist beim Dachausbau das A&O. Deshalb steht am Anfang der Zusammenarbeit mit einem DachKomplett-Betrieb ein ausführliches Gespräch, bei dem die Wünsche des Hauseigentümers und der Rahmen des Möglichen erörtert werden. Idealerweise findet anlässlich der Erstberatung eine Begehung der Räumlichkeiten statt, die ausgebaut, modernisiert oder umgenutzt werden sollen. Vor Ort sieht der DachKomplett-Fachmann zumeist sofort, was machbar und sinnvoll ist.



Jedes Dach ein Unikat

Da jedes Gebäude seine ganz speziellen Eigenheiten hat, liegt der Schlüssel zum Erfolg der Baumaßnahme in der gründlichen Ermittlung aller bauphysikalischen Gegebenheiten. Generell muss eine hinreichende Belastbarkeit der tragenden Wände gegeben sein, um etwa auf einem Flachdach eine Vollgeschossaufstockung vornehmen zu können. Ein weiteres Beispiel: Wenn ein Trockenboden zukünftig als Wohnung dienen soll, muss die Dachneigung den nötigen Freiraum für den Ausbau bieten. Auch die Sanitär- und Elektroinstallation will sorgfältig geplant sein, damit sich der Innenausbau zielführend gestaltet.



Leistungsstarke Gemeinschaft

Alle 84 DachKomplett-Betriebe in Baden-Württemberg sind Mitglied im Verband des Zimmerer- und Holzbaugewerbes BW http://www.dachkomplett.de; sie beherrschen somit sämtliche Arbeitsschritte, die bei der praktischen Umsetzung reibungslos ineinandergreifen müssen. Als geschulte Praktiker und handwerklich versierte Könner stehen ihre Zimmermeister, Holztechniker und Diplom-Holzbauingenieure bereit, um Hauseigentümern die Entscheidungsfindung zu erleichtern und ihre Wünsche nach allen Regeln der Handwerkskunst vollendet umzusetzen. (az)



Über den Qualitätsverbund DachKomplett

"Mit Sicherheit die beste Qualität!" Nach dieser Maxime sorgen die Holzbaubetriebe bei DachKomplett (http://www.dachkomplett.de) für die fachgerechte Ausführung von Dachausbauten, -umbauten und -aufstockungen vorwiegend in und an Bestandsgebäuden; energetische Fassadenmodernisierungen werden gleichfalls übernommen. Dabei fungieren DachKomplett-Betriebe für sämtliche Bauleistungen als Generalunternehmer. Sie führen das Erstgespräch, prüfen die baulichen Gegebenheiten, nehmen das Aufmaß, ziehen - wo erforderlich - externe Spezialisten hinzu, ordern die benötigten Materialien, koordinieren die vor- und nachgelagerten Gewerke, garantieren die fachgerechte Ausführung aller vereinbarten Arbeiten, begleiten die Bauherrschaft mit Rat und Tat durch den gesamten Bauprozess und stehen auch im Nachhinein als Ansprechpartner und Servicegeber zur Verfügung. DachKomplett erschließt somit dem Auftraggeber die ganze Welt des Dachausbaus über den Kontakt zu einem einzigen Ansprechpartner.



Im Bundesland Baden-Württemberg gibt es zurzeit 84 DachKomplett-Betriebe, die allesamt dem Verband des Zimmerer- und Holzbaugewerbes BW ("Holzbau Baden-Württemberg") angehören. Hauptgeschäftsführer des in Ostfildern bei Stuttgart beheimateten Verbandes ist Diplom-Kaufmann Thomas Schäfer. Als rechtlicher Träger der Marke DachKomplett fungiert in Baden-Württemberg die Württemberg-Badische Bau GmbH, die ihren Sitz ebenfalls im Mehrverbändehaus FORUM HOLZBAU in Ostfildern hat. (az)

