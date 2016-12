Zwei Mal pro Woche nonstop von Nürnberg nach Sylt in 90 Minuten

Sylt ist auch im kommenden Sommerflugplan vom Albrecht Dürer Airport Nürnberg aus entspannt erreichbar: Rhein-Neckar Air aus Mannheim fliegt zwei Mal pro Woche zwischen Nürnberg und Sylt. Die Airline wird die Strecke mit einem 31-sitzigen Flugzeug vom Typ Dornier 328 bedienen und die Flugverbindungen im Vergleich zum letzten Sommerflugplan verdoppeln.



„Fliegen wie privat“ ist der Serviceanspruch von Rhein-Neckar Air (RNA), bei dem sie den Passagieren ein besonders service-orientiertes Flugerlebnis zu fairen Preisen ermöglicht. RNA ist die einzige eigenständige deutsche Regional-Airline und wird Sylt bereits ab dem 5. April 2017 zwei Mal pro Woche nonstop ab Nürnberg anfliegen. Immer mittwochs und samstags geht es dann in nur 90 Flugminuten von Franken nach Nordfriesland – oder umgekehrt. „Durch die Verdopplung der wöchentlichen Abflüge sind nun auch Kurztrips nach Sylt und bequeme Reisen übers Wochenende möglich“, freut sich Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe, „Rhein-Neckar Air hat die Nachfrage in der Region nach Flügen nach Sylt erkannt und überzeugt mit einem hervorragenden Produkt.“



Wie eine Marktanalyse im vergangenen Jahr gezeigt hat, machen Franken und Oberpfälzer gerne an der Nordsee Urlaub. „Nordbayern ist ein relevanter Quellmarkt für die Insel Sylt“, so Peter Douven, Geschäftsführer des Sylter Flughafens und des Insel Sylt Tourismus Service, „es freut uns, dass unsere Insel weiterhin nonstop mit Nürnberg verbunden bleibt. Sowohl das Flugangebot als auch das Bordprodukt von Rhein-Neckar Air passen ideal zu unserem Qualitätsanspruch.“



Handgepäck von bis zu acht Kilogramm sowie ein Freigepäckstück von bis zu 20 Kilogramm nimmt Rhein-Neckar Air ohne Aufpreis entgegen, in den Maschinen des Typs Dornier 328 mit 31 Sitzplätzen steht der persönliche Service an erster Stelle und ermöglicht ein exklusives Flugerlebnis. Frisch aufgebrühter Kaffee, Weine vom regionalen Winzer, Biere von kleinen Privat-Brauereien und ausgewählte Backspezialitäten sowie Obst sind Teil des individuellen Service. Besonders beliebt bei den Passagieren von Rhein-Neckar Air ist der Taxi-Rufservice an Bord. Rhein-Neckar Air fliegt derzeit von Mannheim aus Hamburg, Berlin und Sylt an, Nürnberg kommt als neues Ziel für die Airline dazu. „Unsere im Jahr 2016 ab Mannheim angebotenen Flüge nach Sylt waren ein voller Erfolg“, so Ansgar Gerken, Geschäftsführer von RNA, „wir freuen uns, nun unseren Sylt-Flugplan um Nürnberg ergänzen zu können. Insbesondere die Marktstruktur und die hohe Kaufkraft der Metropolregion Nürnberg bestätigen uns in dieser Entscheidung.“



Die Flüge sind ab sofort buchbar ab 199,-€ (eine Strecke, inkl. Steuern, Gebühren und Freigepäck) unter www.flyRNA.de oder persönlich im Ticket-Office der Rhein-Neckar Air (0621-3248580).



Die Rhein-Neckar Air (RNA) wurde 2013 von einer Gruppe von Unternehmen aus der Metropolregion Rhein-Neckar gegründet. Bereits 2014 wurden die ersten Strecken von Mannheim nach Berlin sowie von Mannheim nach Hamburg in den Flugplan aufgenommen. Die Flotte des regionalen Spezialisten umfasst insgesamt drei Maschinen des Typs Dornier 328 mit jeweils 31 Sitzflugplätzen und befördert jährlich rund 35.000 Fluggäste. Zu den Stammgästen der RNA gehören neben Privat- und Geschäftsreisenden unter anderem Vereine der Fußballbundesliga sowie Handball- und Eishockeymannschaften. Vollcharter können ebenfalls gebucht werden.

Flughafen Nürnberg GmbH

Nah und mit direktem U-Bahnanschluss schnell erreichbar, kurze Wege ins Terminal und zu den über 8000 Parkplätzen sowie ausgezeichneter persönlicher Service - das macht den Airport Nürnberg zum beliebtesten Flughafen Deutschlands. (Business Traveller Award Winner 2008-2016) Mit jährlich rund 3,5 Millionen Passagieren, über 50 Nonstop-Verbindungen zu vielen Zielen in Europa und Nordafrika und Anschlussflügen zu weltweit über 300 weiteren Zielen ist der Airport seit über 60 Jahren das Tor zur Welt für die Metropolregion Nürnberg. Die neue, zentrale Sicherheitskontrolle direkt zwischen Abflughallen 1 und 2 garantiert den kürzest möglichen Weg zum Flugzeug. Der Flughafen trägt den Namen von Nürnbergs berühmtestem Sohn: Albrecht Dürer (1471-1528) war Reisender, Pionier, Visionär und Trendsetter. Er war gleichzeitig heimatverbunden und weltoffen. Der Albrecht Dürer Airport Nürnberg ist der internationale Flughafen der Metropolregion Nürnberg und gehört zu den Top 10 der großen deutschen Verkehrsflughäfen.

