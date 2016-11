Lufthansa-Streik: 14 Flüge fallen aus

Wegen des Streiks, zu dem die Vereinigung Cockpit die Piloten der Lufthansa am morgigen Mittwoch aufgerufen hat, sind am Köln Bonn Airport nach Angaben der Airline 14 von 18 Lufthansa-Flügen gestrichen. Es handelt sich ausschließlich um Flüge nach und aus München (7 Abflüge, 7 Ankünfte). Eurowings und Germanwings sind vom Streikaufruf nicht betroffen.



Der Airport rät allen Fluggästen der Lufthansa, sich auf der Website www.lufthansa.com über den aktuellen Flugstatus zu informieren.



Auf dem regulären Flugplan des Köln Bonn Airport stehen am morgigen Mittwoch insgesamt 224 Flüge (113 Abflüge und 111 Ankünfte).



Der Köln Bonn Airport bedauert die aus dem Streik resultierenden Unannehmlichkeiten für die Fluggäste.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren