114 Flugstreichungen durch UFO-Streik

Infolge des Flugbegleiter-Streiks bei Eurowings sind heute in Köln/Bonn 114 Flüge (57 Starts, 57 Landungen) gestrichen worden. Die Gewerkschaft UFO hatte die Flugbegleiter der Airline aufgerufen, von 0 bis 24 Uhr die Arbeit niederzulegen.



Nach derzeitigem Stand ist zu erwarten, dass sich der Flugbetrieb morgen normalisiert. Der Airport weist vorsorglich darauf hin, dass es aber über das eigentliche Streik-Ende hinaus zu Unregelmäßigkeiten kommen kann. Passagiere, die für morgen einen Flug gebucht haben, sollten sich vor Reiseantritt bei der Airline (www.eurowings.com) über ihren Flugstatus informieren.



Nach Schätzungen des Flughafens waren von den Streikmaßnahmen heute rund 13.000 Passagiere in Köln/Bonn betroffen. Die überwiegende Mehrheit war frühzeitig informiert und trat die Reise zum Airport gar nicht erst an. In den Terminals war es daher heute deutlich leerer als sonst. Langstreckenflüge waren nicht vom Streik betroffen. Der Flughafen Köln/Bonn bedauert die aus dem Streik resultierenden Unannehmlichkeiten für die Fluggäste.



Insgesamt stehen morgen 299 Flüge (Starts und Landungen) in Köln/Bonn auf dem Programm, davon 136 planmäßig von Eurowings.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren