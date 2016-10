Ab dem 26. März 2017 nimmt Blue Air eine neue Verbindung von Hamburg nach Liverpool in England auf. Die Fluggesellschaft wird Norddeutschland ganzjährig viermal pro Woche am Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag mit der Stadt im Nordwesten Englands verbinden. Liverpool ist ein komplett neues Ziel im Streckennetz von Hamburg Airport. Zum Einsatz kommen moderne Maschinen vom Typ Boeing 737.



„Durch das Engagement von Blue Air können wir unseren Passagieren eine noch größere Vielfalt im Streckennetz anbieten", sagt Michael Eggenschwiler, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport. „Liverpool ist ein komplett neues Ziel, das vorher nicht in unserem Flugplan angeboten wurde. Die Strecke ist sowohl für Businessflieger als auch für Urlaubsreisende attraktiv und wird sicherlich gut von unseren Fluggästen angenommen."



Liverpool ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort in England und beheimatet zahlreiche Banken, Finanzinstitute sowie große Unternehmen. Auch der Tourismus gehört zu den wichtigsten Wirtschaftssektoren der Stadt. Der historische Teil der Hafenstadt Liverpools gehört zum Weltkulturerbe. Zudem war Liverpool 2008 „Europäische Kulturhauptstadt". Darüber hinaus ist Liverpool unter anderem als Heimat der beliebten Fußballvereine FC Everton und FC Liverpool bekannt. Hamburg und Liverpool sind außerdem durch die Musik verbunden: Liverpool ist die Heimatstadt der berühmten Band „The Beatles", die ihre Karriere mit ersten Auftritten in der Hamburg begonnen haben.



Neben der neuen Strecke nach Liverpool wird Blue Air zum Sommerflugplan eine Verbindung nach Cluj-Napoca in Rumänien aufnehmen. Zusätzlich fliegt die Fluggesellschaft bereits seit März 2016 von Hamburg nach Bukarest.



Die Flüge nach Liverpool sind ab sofort unter blueairweb.com oder im Reisebüro buchbar. Die Tickets sind ab 19,99 Euro pro Strecke erhältlich.

