Hamburg Airport informiert: ver.di ruft zu Streik bei Eurowings auf - Verzögerungen und Flugstreichungen möglich

Die Gewerkschaft ver.di hat das Kabinenpersonal der Fluggesellschaft Eurowings zu Arbeitsniederlegungen an den Standorten Hamburg und Düsseldorf aufgerufen. Laut der Gewerkschaft soll der Streik am Dienstag, den 22. November 2016, von 5:00 Uhr bis 20:00 Uhr stattfinden. Am Hamburg Airport sind in dieser Zeit 20 Ankünfte und 20 Abflüge von Eurowings geplant. Für den gesamten Tag sind 189 Abflüge sowie 189 Ankünfte vorgesehen. Flugstreichungen sind nicht ausgeschlossen. Zudem kann es zu Verspätungen kommen. Über den aktuellen Stand der durchgeführten Flüge können Sie sich auf der Website von Hamburg Airport unter www.hamburg-airport.de informieren (im Bereich Rund ums Fliegen/Abflug bzw. Rund ums Fliegen/Ankunft).



Passagiere, die einen Flug mit Eurowings geplant haben, wird empfohlen, sich fortlaufend über den Flugstatus zu informieren und bei Bedarf Kontakt mit der Airline aufzunehmen: www.eurowings.com.



WICHTIG: Wenn Sie als Medienvertreter Fragen zu Streichungen oder weiteren Details haben bzw. ein Interview führen möchten, wenden Sie sich bitte direkt an die Pressestelle von Eurowings: 02203 1027319.

