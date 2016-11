Flughafen Bremen weist ver.di-Vorwürfe zurück

Die Geschäftsführung der Flughafen Bremen GmbH weist die Vorwürfe von ver.di als unbegründet zurück. Die Geschäftsführung hat von Anfang an im Sinne ihrer Beschäftigten gehandelt und verhält sich gesetzes- und regelkonform. Seit dem 29. September ist mit ver.di und dem kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), der den Flughafen Bremen in dieser Verhandlung vertritt, für den 7. November der Auftakt der Tarifgespräche mit ver.di verabredet.



Die Flughafen Bremen GmbH ist die letzte deutsche Flughafengesellschaft, die den klassischen Bodenverkehrsdienst noch in vollständiger Reinkultur des TVöD alimentierungsfrei und in der Muttergesellschaft betreibt. Seit dem 27. Januar 2016 verfügt der belgische Konzern Aviapartner über die Berechtigung (zweite Lizenz, erteilt von der Luftfahrtbehörde Bremen), allen Fluggesellschaften Bodenverkehrsdienstleistungen am Flughafen Bremen anzubieten. Aviapartner gilt als internationaler Systempartner von Fluggesellschaften. Die Beschäftigungskonditionen von Aviapartner sind in Tarifverträgen mit ver.di geregelt.



Als Reaktion auf die geänderte Marktsituation, werden die Beschäftigten aus dem Bodenverkehrsdienst und der Fracht in eine Tochtergesellschaft überführt. Darauf haben sich der Konzernbetriebsrat und die Flughafen Bremen GmbH bereits am 4. August geeinigt. Der ebenfalls geplante Stellenabbau sollte überwiegend über freiwillige Ausscheidungsangebote erfolgen. Dies ist mittlerweile passiert und zahlreiche Beschäftigte haben die freiwilligen Ausscheidungsangebote der Flughafen Bremen GmbH bereits angenommen. Parallel wurden Tarifverhandlungen verabredet. Die Tarifverhandlungen mit ver.di über einen neuen Tarifvertrag starten – auf Vorschlag von ver.di – nächste Woche am 7. November. Darüber hinaus wurden mit allen betroffenen Beschäftigten individuelle Beratungs-Gespräche von Seiten der Personalabteilung geführt – um Unsicherheiten im Übergang in die Tochtergesellschaft vorzubeugen und keinen Raum für Spekulationen zu lassen. Dazu können sich alle Beschäftigten jederzeit an die Personalabteilung der Flughafen Bremen GmbH wenden und bekommen dort Antworten auf ihre Fragen. Die Geschäftsführung der Flughafen Bremen GmbH zeigt und zeigte sich zu jeder Zeit gesprächs- und verhandlungsbereit mit den zuständigen Gremien.

