Praktikum "Gamedesign" (m/w) bei Fluffy Fairy Games

Fluffy Fairy Games sucht einen Gamedesign Praktikanten (m/w), der uns bei der Weiterentwicklung von Idle Miner Tycoon unterstützt.



Idle Miner Tycoon bietet neuartigen mobilen Spielspaß für alle Tycoonfans und erreicht bereits heute hunderttausende Spieler auf der ganzen Welt.



Mit deiner Hilfe können wir neue Features so designen, wie es unsere Spieler wünschen. Dies ist Deine Chance, einen Fußabdruck in der Spielegeschichte zu hinterlassen.



Deine Aufgaben sind folgende:





 Konzeption und Design von neuen Gameplay-Komponenten

 Konzeptionelle Überarbeitung von bestehenden Komponenten

 Begleitung der Implementation in enger Zusammenarbeit mit Artists und Entwicklern

 Qualitative und quantitative Erfolgsmessung

 Balancing von Spielkomponenten





Dein Profil:





 Gutes Verständnis für Spiele-Mechaniken und -Logik

 Gutes Verständnis von Standard Gamefeatures und -Balancing bei Mobile Games

 Selbstständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise

 Gute Kommunikationsfähigkeiten in kleinen Teamstrukturen

 Gute Kenntnisse in Excel

 Begeisterung für Computer- und Videospiele und deren Entwicklung

 Kenntnisse in Unity3D, Photoshop oder Illustrator sind ein Plus





Wir bieten dir im Gegenzug einen spannenden Job, in dem Du Verantwortung übernehmen und dich weiterentwickeln kannst. Dabei arbeitest du in einem jungen und dynamischen Team in Karlsruhe, das deine Fähigkeiten durch flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege einbringt. Wir bieten dir weiterhin eine Kultur der Wertschätzung und ein hervorragendes Arbeitsklima. Gemeinsame Team-Events stärken dabei den Zusammenhalt untereinander.



Bewirb dich jetzt!



Wir freuen uns über Deine aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, bisherige Arbeiten) an janosch.sadowski@fluffyfairygames.com!

