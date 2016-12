Am Internationalen Menschenrechtstag: Verleihung des "Leuchtturms des Nordens 2016" in flüchtlingspolitisch unruhigen Zeiten

Am Internationalen Tag der Menschenrechte, dem 10. Dezember, wurde der diesjährige „Leuchtturm des Nordens“, der Preis der Flüchtlingsrates für herausragendes Engagement in der Flüchtlingshilfe, an den Initiativkreis des Solidaritätszentrums Lübeck vergeben.



Diese Gruppe von Frauen und Männern mit und ohne Fluchthintergrund hatte sich im vergangenen Jahr in der Hansestadt zusammengefunden. Zunächst engagierte sich die vom Lübecker Flüchtlingsforum unterstützte Gruppe in der Hilfe für Transitflüchtlinge. Diese Menschen waren insbesondere im Herbst u.a. in Lübeck vorläufig gestrandet, ihr eigentliches Ziel lag in Skandinavien. Später gelang es der Initiative der Stadtverwaltung ein Gebäude abzutrotzen, das inzwischen als „Solidaritätszentrum“ weit über die Grenzen der Hansestadt als Institution bedingungsloser Solidarität und erfolgreicher Flüchtlingsselbsthilfe Bekanntheit erlangt hat.



Mit Blick auf einen europa- und bundesweit festzustellenden Paradigmenwechsel hin zu einer Flüchtlingspolitik, die wieder mehr auf Benachteiligung, Inhaftnahme und Externalisierung Schutzsuchender hinaus will, denn auf nachhaltige Integration setzt, verändern sich derzeit auch in Schleswig-Holstein die Voraussetzungen ehrenamtlicher Solidaritätsarbeit. Die ehrenamtlichen Flüchtlingsinitiativen in Städten, auf dem Land und in Kirchengemeinden ahnen allmählich, wieviel Solidarität ihnen noch abverlangt werden wird. Berichte von gerichtsfester Missachtung von Asylgründen und Familiennöten, von einer die meisten Herkunftsgruppen ausgrenzenden Integrationsförderung oder von zwangsweisen Abschiebungen bestimmen zunehmend ihren Alltag.



„Dass der ‚Leuchtturm des Nordens‘ in diesem Jahr an eine Initiative geht, die in flüchtlingspolitisch unruhigen Zeiten unbeirrt an der Seite von Asyl- und Schutzsuchenden bleibt“, erklärt Martin Link, Geschäftsführer beim Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein, „ist auch als stellvertretende Würdigung so vieler im Land gemeint, die weiter gegen bürokratische Hürden und rassistische Angriffe kämpfen und sich allen Unkenrufen zum Trotz dafür engagieren, dass alle bleiben können.“



Bei der Preisverleihung am Samstag im Solidaritätszentrum in der Lübecker Willy Brandt Allee hielt der Benediktinermönch Bruder Benedikt vom Kloster Nütschau die Laudatio auf die Preisträger. Der klösterlichen Brüdergemeinde in Travenbrück war der „Leuchtturm“ 2015 für ihr konsequentes Eintreten für Schutzuchende im Kirchenasyl zuerkannt worden.



Den Preis nahmen stellvertretend für die Trägerinitiative des Solidaritätszentrums die aus dem Irak stammende Himd Haddan und der aus Afghanistan geflüchtete Najib Akadzai von Andrea Dallek und Martin Link vom Flüchtlingsrat entgegen.



Hintergrund:



Seit 2005 wird der undotierte Preis „Leuchtturm des Nordens“1 vom Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e. V. an Personen oder Gruppen vergeben, die sich durch hohes Engagement in der solidarischen Flüchtlingsarbeit auszeichnen. Zu den bisherigen Preisträger*innen gehörten u.a. Flüchtlingsinitiativen in Husum und Neumünster, aber auch der ehemalige Vertreter des UNHCR in Deutschland, Stefan Berglund und die langjährige Flüchtlingsbeauftragte der Nordkirche, Fanny Dethloff.

