Neu: Geschenkset "Limited Edition"

Anlässlich des zehnjährigen Firmenjubiläums hat die Flores Farm eine liebevoll gestaltete Geschenkbox entwickelt: Sie enthält drei Produkte (Mangostücke in Demeterqualität, GojiMaulbeerenMix, Cashewkerne), ein Rezeptbüchlein und eine ganz besondere Überraschung: Der Packung mit den Cashewkernen liegen zwei Rohnüsse mit Pflanzanleitung bei. So können die Kunden ihr eigenes Cashewbäumchen pflanzen und etwas Neues wachsen lassen.



Wie alles begann: BioCashewkerne von der Insel Flores



Ein Produkt durfte im Jubiläumsset auf keinen Fall fehlen: Cashewkerne aus Indonesien – denn mit ihnen beginnt die Geschichte der Flores Farm. Vor zehn Jahren reisten Jochen Wolf und Martin Steckdaub, Freunde seit Kindertagen und Gründer der Flores Farm, auf die indonesische Insel Flores. Dort wurden sie auf ein BioCashewkernProjekt aufmerksam, das 560 Farmerfamilien eine Zukunftsperspektive bot und Cashewkerne von außergewöhnlicher Qualität erzeugte. Doch es gab keine Käufer, und so stand das Projekt kurz vor dem Scheitern. Kurz entschlossen kauften die beiden 60 Tonnen Rohnüsse und finanzierten die Verarbeitung – der Startschuss für die Flores Farm.



Harte Schale, guter Kern



Nicht nur die Qualität der Rohnüsse, sondern auch ihre einzigartige Verarbeitung überzeugte die Flores FarmGründer. Jede Rohnuss wird einzeln von Hand kalt geknackt und im Anschluss daran bei maximal 45° C getrocknet. So werden die hitzeempfindlichen Fettsäuren kaum verändert und die wertvollen Inhaltsstoffe und das natürliche Aroma bleiben erhalten. Von den harten Schalen der Cashewkerne können sich die Käufer der „Limited Edition“ nun selbst überzeugen, denn jeder CashewkernPackung liegen zwei Rohnüsse und eine kleine Pflanzanleitung bei. Und so wie die Flores Farm dank der Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner und Farmerkooperativen aus aller Welt in den letzten zehn Jahren gewachsen ist, können nun auch die Flores FarmKunden selbst etwas zum Wachsen bringen: ein kleines Cashewpflänzchen, das bei liebevoller Pflege auch in unseren Breitengraden gedeihen kann.



Einmal um die Welt genießen



Ergänzt wird das Jubiläumsset durch zwei weitere Produkte, die für die Flores Farm eine besondere Rolle spielen: Die DemeterMangostücke und der GojiMaulbeerenMix. Die fruchtigsüßen Mangostücke, die das Unternehmen aus Indien bezieht, sind seit letztem Jahr Demeterzertifiziert. Damit ist die Flores Farm deutschlandweit das einzige Unternehmen mit getrockneten demeter- Mangostücken im Sortiment. Der GojiMaulbeerenMix kombiniert außergewöhnliche Aromen aus verschiedenen Ländern und Kontinenten: Honigsüße türkische Maulbeeren treffen auf cremig milde Cashewkerne und ergeben zusammen mit den süßsauren peruanischen Physalis und den chinesischen GojiBeeren köstlichen Knabberspaß für zwischendurch. Und wer Anregungen sucht, was sich aus Nüssen und Trockenfrüchten für vegane und rohköstliche Gerichte zaubern lassen, der wird sicher in dem kleinen Rezeptbüchlein fündig, das jedem Geschenkset gratis beiliegt.



Flores Farm "Limited Edition"

UVP: 11,95 Euro

Kontrolliertbiologischer Anbau erhältlich im Naturkostfachhandel und Biosupermärkten

Über die Flores Farm GmbH





