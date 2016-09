Die Annahme des ersten Massnahmenpakets der Energiestrategie 2050 läutet die Zukunft des Schweizer Energiesystems ein

Mit der Annahme des ersten Massnahmenpakets der Energiestrategie 2050 haben die eidgenössischen Räte ein neues Kapitel in der Schweizer Energiegeschichte aufgeschlagen. Nun läuft bis zum 19. Januar 2017 die Referendumsfrist. Nach Ablauf der Frist oder nach Ablehnung eines allfälligen Referendums wird die Verordnung veröffentlicht werden, welche die Umsetzung der beschlossenen Massnahmen im Detail regelt.



Für die Vermarktung und den Ausbau der Erneuerbaren Energien bringt das Gesetz tiefgreifende Änderungen mit sich, schafft aber auch neue Chancen. Zentral ist die Einführung eines neuen Förderungsinstruments, der Direktvermarktung, welches die Produzenten mit kostendeckender Einspeisevergütung (KEV) betrifft. Neu müssen diese ihren Strom direkt am Markt verkaufen und werden zusätzlich über eine Einspeiseprämie abgegolten. So werden die Erneuerbaren Energien schrittweise in den Strommarkt integriert, während die Investitionssicherheit für Anlagenbetreiber gewährleistet ist.



Als unabhängiges, von Produzenten gegründetes Unternehmen hat sich die Fleco Power AG zum Ziel gesetzt, Anlagenbetreiber bei der Umstellung auf die Direktvermarktung bestmöglich zu unterstützen. Ihr Virtuelles Kraftwerk (VPP) ist bereits heute rund um die Uhr zur Lieferung von ökologischer Regelenergie im Einsatz und erfüllt alle Voraussetzungen, in Zukunft neue Vermarktungswege für dezentrale Erzeugungseinheiten der neuen Erneuerbaren Energien zu erschliessen.



Fleco Power verfolgt die Umsetzung und weitere Entwicklung rund um die Energiestrategie 2050 eng und steht als Diskussionspartner jederzeit zur Verfügung. Informieren Sie sich aus erster Hand an unserem Stand an der AGRAMA 2016 vom 24. – 28. November 2016 in Bern, halten Sie sich über unsere Webpage auf dem Laufenden oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder Facebook.

Über die Fleco Power AG

Die Fleco Power AG mit Sitz in Gachnang (TG) ist auf die intelligente Integration von Erneuerbaren Energiequellen in das Energiesystem spezialisiert. Als Betreiberin des schweizweit ersten Virtuellen Kraftwerks mit ausschliesslich neuen Erneuerbaren Energien bringt sie dazu tiefgehende Erfahrung mit. Im Zentrum stehen für die unabhängige, von landwirtschaftlichen Produzenten gegründete Firma dabei stets die Bedürfnisse der Anlagenbetreiber.





