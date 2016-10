Fit Reisen begeistert die Jury mit neuem, modernem Design und setzt sich gegen 200 Kontrahenten durch

Nach dem erfolgreichen Relaunch der Website www.fitreisen.de im Sommer 2016, geht es für den Marktführer im Bereich Wellness- und Gesundheitsreisen, Fit Reisen, weiter aufwärts. Am Donnerstagabend wurde das Frankfurter Unternehmen im Münchner Löwenbräukeller bei der TYPO3 Conference Europe T3CON16 mit zwei Awards ausgezeichnet.



In den Kategorien „TYPO3 WEBSITE OF THE YEAR“ und „TYPO3 TOURISM AWARD“ setzte Fit Reisen sich gegen etwa 200 Konkurrenten durch und demonstrierte somit deutlich seine Qualität und Dominanz auf dem Markt der Wellness- und Gesundheitsreisen. Der Titel „WEBSITE OF THE YEAR“, den die Expertenjury dieses Jahr zum ersten Mal vergeben hat, hebt die Leistungen von Fit Reisen und der Agentur DFAU ganz besonders in den Fokus des Interesses. Dr. Nils Asmussen, Geschäftsführer von Fit Reisen, und Sjard Bleecken, Head of Technology, nahmen die begehrten Preise auf der feierlichen TYPO3 Award Gala in Empfang.



„Es ist ein unbeschreibliches Gefühl eine solch wichtige Fach-Auszeichnung zu erhalten und so für die harte Arbeit des letzten Jahres belohnt zu werden“, freut sich der Geschäftsführer von Fit Reisen, Nils Asmussen. Im vergangenen Jahr hat das Team von Fit Reisen in Zusammenarbeit mit der Agentur DFAU mit Hochdruck daran gearbeitet, die Website sowohl optisch zu optimieren als auch anwendungsfreundlicher zu gestalten. Dieser Prozess ist natürlich noch längst nicht abgeschlossen. „Besonders dankbar sind wir dafür, dass wir mit DFAU einen sehr erfahrenen und verlässlichen Partner an unserer Seite haben. Ich bin froh über die intensive gemeinsame Zusammenarbeit, stolz auf das aktuelle Ergebnis und gespannt, wohin uns die Zukunft führt“, resümiert der glückliche Nils Asmussen. Fit Reisen festigt mit dem begehrten TYPO3 Award so einmal mehr seine Vorreiterrolle im touristischen Segment Gesundheit & Wellness. „Wer seine Kunden begeistern will, muss sich stetig weiterentwickeln“, so Dr. Asmussen weiter, „es gibt da noch so einiges, auf das sich unsere Kunden und Partner freuen können!“ Welche Features das genau sind, will der Geschäftsführer von Fit Reisen aber noch nicht verraten.



Über die TYPO3 Awards



Im Fokus der aus fachkundigen Spezialisten der Bereiche Kundenorientierung, Mobile und Social Media, TYPO3 und Webdesign bestehenden sechsköpfigen Expertenjury, standen bei der Vergabe der Preise vor allem Design, Inhalt und Struktur sowie Kreativität. Neben den von Fit Reisen und DFAU gewonnenen Awards „TYPO3 WEBSITE OF THE YEAR“ und „TYPO3 TOURISM AWARD“, wurden Awards in sieben weiteren Kategorien für das Jahr 2015/2016 verliehen:





„TYPO3 ECOMMERCE AWARD“

„TYPO3 NGO AWARD“

„TYPO3 ENTERPRISE / INDUSTRY AWARD“

„TYPO3 EDUCATION AWARD“

„TYPO3 GOVERNMENT AWARD“

„TYPO3 FINANCE AWARD“

„TYPO3 COMMUNITY AWARD FOR SMALL WEBSITES“





Die neue Webseite von Fit Reisen ist unter www.fitreisen.de aufrufbar.

FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH

Fit Reisen – mit Sitz in Frankfurt am Main – ist der größte Spezialveranstalter für Gesundheits- und Wellnessreisen. Bereits seit 40 Jahren steht Fit Reisen für die Kombination aus gesundem Urlaub und attraktiven Schönheits-, Entspannungs- und Freizeitangeboten. Heute bietet der Spezialist über 3.500 unterschiedliche Kur-, Gesundheits-, Beauty-, Ayurveda-, Yoga-, Detox- und Wellness-Angebote. Das Portfolio umfasst 600 Hotels und 400 Destinationen in 50 Ländern. Mit seinem hochwertigen, vielfältigen Angebot, dem guten Preis-Leistungsverhältnis und individuellem Service hat sich Fit Reisen nicht nur als Marktführer in diesem Segment etabliert, sondern wurde auch zum innovativsten Gesundheitstourismus Veranstalter 2014 gekürt.









