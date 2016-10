Fit Reisen: Verwöhnmomente auf der Trauminsel Mauritius

Die Trauminsel Mauritius ist das perfekte Ziel für Urlauber, die exklusive Gesundheits- und Wellness-Anwendungen erleben möchten. Das Les Mariannes Wellness Sanctuary**** bietet die einzige Wellness Clinic mit Spa Zentrum der Region, in der Erholungssuchende ihre innere Balance finden können. Dank dem Deal der Woche von Fit Reisen buchen Urlauber das Programm „Wellness-Tage" mit zehn Übernachtungen im Doppelzimmer Deluxe mit Halbpension ab 1.325 Euro pro Person und sparen dabei 50 Prozent.



Der hoteleigene Wellness- und Spa-Bereich sorgt mit malerischer Bergkulisse im Hintergrund und der qualifizierten Betreuung für eine entspannte Atmosphäre und optimales Wohlbefinden. Das Expertenteam, bestehend aus verschiedenen Spezialisten wie Medizinern, Psychologen und Fitnesstrainern unter der Leitung von Dr. Siddick Maudarbocus, begrüßt Urlauber in den insgesamt elf Behandlungsräumen. Neben Massagen, Ohrakupunktur, Ayurveda und Reiki können sich die Gäste in der luxuriösen Saunawelt mit Whirlpools und Hammam entspannen. Das umfangreiche Repertoire der Behandlungsmöglichkeiten umfasst auch die Bio-Energie Diagnose, für die das Hotel international bekannt ist und mit modernem Neurofeedback Scanning die Gehirnströme analysiert und trainiert.



Der traumhafte Swimmingpool mit Blick auf die umliegende Bergkette lädt dazu ein, sich im Wasser zu erfrischen. Und da Bademantel, Handtücher sowie Slipper im Angebot enthalten sind, muss man sich um nichts sorgen. Noch mehr Entspannung bekommen die Gäste mit dem Yoga- und Meditationsangebot des Hotels. Wer sich etwas mehr Anstrengung wünscht, kann im Fitnessraum aktiv werden oder den Walking- und Joggingpfad nutzen, welcher durch die atemberaubende Natur von Mauritius, vorbei an Zuckerrohr und Mangobäumen führt. Das kulturelle Highlight des Programms stellt ein organisierter Ausflug in die Stadt oder an die Küste dar.



Kulinarisch beeindruckt das Vier-Sterne-Hotel direkt bei der Ankunft mit einem frischen Saft als Begrüßungsgetränk und wartet auch während des Aufenthalts mit einer bunten Vielfalt auf - von vegetarischer Küche bis hin zu Meeresfrüchten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Gerichte werden ausschließlich aus frischen und regionalen Zutaten zubereitet und das besondere Highlight ist das ionisierte Wasser und Tee, die im Programmpreis enthalten sind.

FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH

Fit Reisen - mit Sitz in Frankfurt am Main - ist der größte Spezialveranstalter für Gesundheits- und Wellnessreisen. Bereits seit 40 Jahren steht Fit Reisen für die Kombination aus gesundem Urlaub und attraktiven Schönheits-, Entspannungs- und Freizeitangeboten. Heute bietet der Spezialist über 3.500 unterschiedliche Kur-, Gesundheits-, Beauty-, Ayurveda-, Yoga-, Detox- und Wellness-Angebote. Das Portfolio umfasst 600 Hotels und 400 Destinationen in 50 Ländern. Mit seinem hochwertigen, vielfältigen Angebot, dem guten Preis-Leistungsverhältnis und individuellem Service hat sich Fit Reisen nicht nur als Marktführer in diesem Segment etabliert, sondern wurde auch zum innovativsten Gesundheitstourismus Veranstalter 2014 gekürt.

