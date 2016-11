fischerAppelt setzt globale Imagekampagne für LANXESS um

LANXESS gibt den Startschuss für eine globale Imagekampagne, umgesetzt von fischerAppelt. Die Kreativkampagne setzt das Thema Qualität in den Fokus und wird unter dem Claim „Quality works“ die Neupositionierung des Spezialchemie-Konzerns nach außen kommunizieren. Qualität ist für LANXESS als Entwickler und Hersteller von chemischen Zwischenprodukten, Spezialchemikalien und Kunststoffen Differentiator und Schlüssel zum Erfolg zugleich.



"Unser Anspruch ist, in all unserem Handeln Qualität zu bieten“, sagt Claus Zemke, Leiter Unternehmenskommunikation bei LANXESS. „Das ist ein Versprechen an unsere Kunden und Partner, Mitarbeiter und Eigentümer, das uns immer wieder anspornt. Und zugleich weist ‚Quality works‘ in einem immer globaleren Wettbewerb auf unsere Stärken als Chemieunternehmen mit starken Wurzeln im Land des ‚Made in Germany‘ hin.“



„Die Produkte von LANXESS sind im wahrsten Sinne des Wortes komplex. Und eigentlich unsichtbar. Als Kreativagentur ist es daher umso schöner, einen Auftritt zu realisieren, der sich so sehen lassen kann“, sagt Johannes Buzási, Geschäftsführer bei fischerAppelt, furore.



Die Entwicklung der integrierten Kommunikationsstrategie umfasst die Bereiche PR, Social Media, Bewegtbild- und Content-Produktion sowie die Kreation von Anzeigenmotiven für Out of Home, Print und Digital. Nach dem Kampagnen-Launch in Deutschland folgt der internationale Roll-Out mit Schwerpunkten in China und den USA. Die Kommunikationsexperten der fischerAppelt-Agenturgruppe setzten sich im Pitch um dem Etat durch.



Über LANXESS



LANXESS ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2015 einen Umsatz von 7,9 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 16.600 Mitarbeiter in 29 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 52 Produktionsstandorten weltweit präsent. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten und Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. Weitere Informationen unter www.lanxess.de











fischerAppelt AG

fischerAppelt ist die Creative Content Group. Bei fischerAppelt wird Gesprächsstoff produziert, der Menschen bewegt. Zum Klicken, zum Liken, zum Sharen, zum Kaufen. Hier entsteht Content zur Unterhaltung, zur Berichterstattung, zum Weitersagen, zum Wiederkommen, zur Kundenbindung und zur Mitarbeitergewinnung. Und das digital, analog, national und international. Mit den drei Schwerpunkten Public Relations, Film und Digital Marketing. Die Leidenschaft, relevanten Gesprächsstoff zu entwickeln und in der Welt zu verbreiten, teilen 400 Mitarbeiter an sieben Standorten. Weitere Informationen unter www.fischerappelt.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren