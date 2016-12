Auf Expansionskurs: fischerAppelt geht in die USA

Die Agenturgruppe fischerAppelt treibt ihren internationalen Expansionskurs weiter voran und eröffnet eine Niederlassung in New York. Mit dem neuen Standort erweitert die Creative Content Group das Leistungsspektrum für global agierende Kunden und setzt den Fokus auf Markt-Insights und Media-Analytics. Von den USA aus begleiten die Content-Marketing-Experten deutsche Unternehmen bei der strategischen Aussteuerung und operativen Umsetzung von US-Kampagnen sowie bei Markteintritten und Produkteinführungen. Namhafte Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Pharma und Konsumgüter zählen bereits zum Kundenstamm der Agentur in den USA. Von der Weltmetropole aus agiert fischerAppelt u. a. gemeinsam mit den US-Partnern des globalen Agenturnetzwerks PROI (Public Relations Organisation International).



Alexander C. Schaper, Managing Consultant bei fischerAppelt, verantwortet die Aktivitäten vor Ort. Schaper ist seit 2013 bei fischerAppelt und war zuvor am Berliner Standort der Agenturgruppe tätig. "Mit der Eröffnung des New Yorker Büros erfüllen wir die Nachfrage vieler Unternehmen, Kommunikationsstrategien verstärkt international auszusteuern. Mit unserer Präsenz im amerikanischen Markt und der engen Zusammenarbeit mit unseren Partnern können wir nun auch US-spezifische Kampagnen umsetzen und internationale Kampagnen für die USA adaptieren", sagt Schaper.



Andreas Fischer-Appelt, Vorstand der fischerAppelt AG, erklärt zum Launch: "Die USA sind Vorreiter und Impulsgeber für neue Entwicklungen in der Kommunikationsbranche, nirgendwo sind diese Trends für unsere tägliche Arbeit so weit fortgeschritten und professionalisiert wie in Nordamerika. Das wollen wir nutzen, um unser Angebot weiterzuentwickeln. Unser Büro in New York ist für mich daher ein logischer Schritt unserer Internationalisierungsstrategie."



2012 hat die inhabergeführte Agentur bereits einen Standort in Doha, Katar eröffnet, der mittlerweile 15 Mitarbeiter beschäftigt. fischerAppelt ist seit 2004 Mitglied im PROI-Netzwerk. PROI ist das weltweit größte Netzwerk führender unabhängiger Agenturen und in über 50 Ländern vertreten. In Nordamerika arbeitet fischerAppelt mit 15 Partneragenturen zusammen, die mit rund 1.200 Mitarbeitern die wichtigsten Regionen des Landes abdecken.

fischerAppelt AG

fischerAppelt ist die Creative Content Group. Bei fischerAppelt wird Gesprächsstoff produziert, der Menschen bewegt. Zum Klicken, zum Liken, zum Sharen, zum Kaufen. Hier entsteht Content zur Unterhaltung, zur Berichterstattung, zum Weitersagen, zum Wiederkommen, zur Kundenbindung und zur Mitarbeitergewinnung. Und das digital, analog, national und international. Mit den drei Schwerpunkten Public Relations, Film und Digital Marketing. Die Leidenschaft, relevanten Gesprächsstoff zu entwickeln und in der Welt zu verbreiten, teilen über 400 Mitarbeiter an acht Standorten.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren