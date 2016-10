MODAVISION - Magdeburger Modenacht / FASHION BOX

Am Samstag, den 29.10.2016 öffnet sich die FASHION BOX und offenbart alle Geheimnisse und glamourösen Überraschungen die dieses Thema zur diesjährigen MODAVISION mit sich bringt. Sachsen-Anhalts größte Fashion & Lifestyle Show wird zu einer gigantischen FASHION BOX, die symbolisch für eine Geschenkebox, Hutschachtel, Schuhkarton oder Schmuckschatulle steht – immer wieder ausgepackt wird um die neusten Trends der Herbst/Winterkollektion 2016/17 zu enthüllen.



„Nach dem farbenfrohen Mode Zirkus vom letzten Jahr war es die Herausforderung ein weniger leicht zu assoziierendes Thema zu finden was genau so facettenreich wie die Mode dargestellt werden kann. Die Zuschauer werden einfach überrascht sein was wir in diesem Jahr aus der ‚Schachtel bzw. Fashion Box zaubern‘ und verblüfft sein, was so alles modisch verpackt werden kann“ (Veranstalter Holger Salmen)

Schon zum 12. Mal richten sich die Blicke der Modewelt auf das Event der Modebranche in Magdeburg. Es werden fast 300 Outfits, Accessoires, Schuhe, Schmuck und Taschen der regionalen Einzelhändler und kreativen Modeschöpfer sowie nationaler und internationaler Modedesigner in eine atemberaubende Show präsentiert.



„MODAVISION ist mehr als nur eine Fashionshow!“, weiß Rainer Nitsche, Schirmherr der Veranstaltung und Beigeordneter für Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit der Stadt Magdeburg. Unter dem Titel der Ottostadt-Kampagne „Otto macht Mode“ präsentieren sich Magdeburger Modedesigner und zahlreiche Ladengeschäfte der Stadt. Die MODAVISION ist eine Entertainment Show der Extraklasse, die durch Musik, Tanz und Akrobatik einen hohen Unterhaltungswert hat, dabei aber niemals den Bezug zur Mode und zum Design verliert.



Die Show, unter künstlerischen Leitung des bekannten Berliner Choreografen und Stylisten Ricardo Steffen, garantiert anspruchsvolle Unterhaltung auf höchstem Niveau. Neben der Mode sorgen Starfriseur Sebastian Böhm und Profivisagistin Nataliya Salmen für die angesagten Looks an den Köpfen der Models. Sie zeigen die kommenden ‚Stylingtrends’ auf dem Magdeburger Catwalk. Moderiert wird die MODAVISION von radio SAWModeratorin Frauke Rauner und dem MODAVISIONÄR Holger Salmen.



Über 1200 Gäste aus Mode, Wirtschaft, Sport und Politik lassen sich dieses Ereignis nicht entgehen. Es erwartet sie eine spektakuläre Show, die Mode, Kunst und Design zu einer einzigartigen Symbiose verschmelzen.



Die Tickets zu diesem Top-Event gibt es an allen bekannten VVK-Stellen. Weitere Informationen, sowie Impressionen der vergangenen Jahre finden Sie unter www.modavision.de



Zeitplan:

Einlass: 19:00 Uhr/ Beginn: 20:00 Uhr

Aftershowparty ab 23:00 Uhr in der Piano Bar des Maritim Hotels After-Aftershowparty ab 1.00 Uhr im FIRST Club



Ticketpreise:

Kategorie 1: 35,00 € zzgl. VVG

Kategorie 2: 25,00 € zzgl. VVG



(Presse Akkreditierung ab sofort möglich – an office@agenturfirstcontact.de)

