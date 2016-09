Zu Besuch bei Robinson Crusoe: Die unbekannten Inseln der Seychellen

Urlaub auf einer einsamen Insel: Der Inselstaat der Seychellen besteht aus etwa 115 Eilanden, die im Indischen Ozean vor der ostafrikanischen Küste liegen. Im Gegensatz zu den gut erschlossenen Hauptinseln Mahé, Praslin und La Digue versprechen viele unbekannte Inseln einen unvergesslichen Urlaub à la Robinson Crusoe. Einige von ihnen sind Privatinseln mit kleinen, exklusiven Resorts, andere beherbergen Sehenswürdigkeiten und abenteuerliche Naturpfade. Sie eignen sich ideal für erlebnisreiche Inselhopping-Urlaube und „Once in a Lifetime“-Erlebnisse. Der Reiseveranstalter SeyVillas hat die schönsten der unbekannten Seychelleninseln zusammengestellt.



Silhouette Island: Üppige Natur und kreolische Architektur



Die nordwestlich von Mahé gelegene Silhouette Island ist die drittgrößte Insel der Seychellen und ein wahres Naturerlebnis. Ganz ohne Straßen, Autos und Landebahnen ist sie bequem per Schnellfähre erreichbar. Hier befinden sich puderzuckerfeine Sandstrände und dicht bewachsener Dschungel nebeneinander. Naturliebhaber erklimmen das 780 Meter hohe Gebirge des Nationalparks, entdecken Pflanzen und Vögel und genießen den Ausblick. Der Hauptstrand La Passe bietet ideale Bedingungen zum Schnorcheln, Schwimmen und Entspannen. Das Wasser ist bei Ebbe sehr flach – ideal für Familien mit Kindern. Gäste des Hilton Labriz Resorts und der La Belle Tortue Lodge haben diesen Traumstrand sogar direkt vor der Tür. Ursprünglich bauten die Bewohner der Insel Zimt, Kokosnussbäume und Kaffee an. Daran erinnert heute noch das frühere Plantagenhaus, ein Vorzeigemodel der typischen kreolischen Architektur aus dem 19. Jahrhundert.



Bird Island: Vogelparadies und Ausflugsziel



Das Vogelparadies Bird Island befindet sich etwa 100 Kilometer nördlich von der Hauptinsel Mahé. Von dort aus ist die Insel mit dem Flugzeug in nur 30 Minuten erreichbar. Bird Island ist aufgrund der vielen Vogelarten und einer ganzjährigen Population von mindestens 20 verschiedenen Spezies ein Paradies für Ornithologen und Vogelliebhaber. Lohnenswert ist auch ein Tauchgang an der Südwestküste der Insel zu einem großen Korallenriff. Die Insel, welche in privatem Besitz ist, hat sich ganz der Nachhaltigkeit verschrieben. Ein behutsamer Umgang mit der Natur ist hier ebenso wichtig wie der Einsatz nachhaltiger Baumaterialien beim einzigen Hotel der Insel, der Bird Island Lodge. Das Personal der kleinen Lodge kennt die Naturgeheimnisse der Insel und deren Unterwasserwelt und organisiert geführte Touren oder Exkursionen ins Korallenriff. Ein weiteres Highlight ist das Inselrestaurant mit allerbester kreolischer Küche – eine Spezialität ist der im Bananenblatt gegrillte Fisch.



Sainte Anne Island: Unterwasserparadies



Nordöstlich von Mahé, mitten im Marine National Park, liegt die 220 Hektar große Insel Sainte Anne Island. Das einzigartige vorgelagerte Korallenriff ist ein Paradies für Tauchfans. Die farbenfrohe Unterwasserwelt beeindruckt mit ihren unzähligen Fischarten, Korallen, Seeanemonen und exotischen Algen. Und das Beste: Weite Teile dieses Riffs, zu dem Urlauber einfach vom Strand aus schwimmen, sind noch ursprünglich und unzerstört. Mit etwas Glück sehen Taucher sogar Wale. Sainte Anne Island und das Sainte Anne Resort sind ein absolutes Must-See der Seychellen und Pflichtprogramm bei einem Inselhopping.



Round Island: Kleinste Insel im Marine National Park



Die kleinste Insel innerhalb des Sainte Anne Marine National Parks ist die idyllische Insel Round Island. Neben den gleichen idealen Bedingungen für Schnorchel- und Tauchexkursionen, befinden sich hier auch ein paar kleine Strände, die erstklassige Einstiegsplätze für Erkundungen sind. Die Ebbe legt feinsten Sand frei, der zu ausgedehnten Spaziergängen einlädt. Wo sich das Wasser bei Ebbe nicht vollständig zurückzieht, bleiben kleine, klare Salzwasserseen bestehen. Bei Flut ergeben sich in dieser einzigartigen Landschaft ideale Bade- und Schwimmmöglichkeiten. Das Enchanted Island Resort umfasst die gesamte Insel und verfügt über alle Annehmlichkeiten wie Boutique, Bar, Restaurant, Fitness-Studio oder großem Pool mit umliegender Terrasse. Die Villen liegen in leichter Hanglage und besitzen Zugang zum Sandstrand. Sie bieten einen hervorragenden Ausblick auf die typische Natur der Seychellen mit reichlich tropischem Baumbestand und den allerorts vorzufindenden Granitsteinen.



North Island: Privater Luxus und Naturparadies



Die wohl luxuriöseste Insel der Seychellen, North Island, befindet sich etwa 32 Kilometer nordwestlich von Mahé. Die gänzlich in privater Hand liegende Insel ist ein Naturschutzgebiet höchster Qualität. Selbst die Gästevillen des einzigen Resorts North Island Lodge bestehen aus Pflanzen, Bäumen und anderen Natur-Materialien. Das Konzept hat Erfolg: Der Pflanzenreichtum der Insel ist extrem vielfältig. Die Naturschützer haben selbst vom Aussterben bedrohte Arten wieder erfolgreich angebaut. Der West Beach ist ein langer Strand im Westen mit türkisblauem Meer und imposanten Palmen. Durch ein vorgelagertes Riff ist der Strand vor dem offenen Meer geschützt, wodurch ideale Bedingungen zum Schwimmen und Schnorcheln herrschen. Das gilt besonders für Familien mit Kindern, die an dem weiten Sandstrand viel Platz zum Spielen haben. Am West Beach gibt es eine Strandbar aus Kokosnüssen, Palmenblättern und Pinien, die erfrischende Getränke anbietet.



Frégate Island: Geheimtipp der Promis



Einst besiedelten Piraten die östlich von Mahé liegende Privatinsel Frégate Island, heute ist sie eine paradiesische und friedvolle Insel. Hier befindet sich einer der schönsten Strände der Welt: Die Anse Victorin, einer von sieben Traumstränden auf Frégate Island. Der Strand befindet sich im Nordwesten der Insel, ganz in der Nähe des Frégate Island Private Resorts, der einzigen Unterkunft der Privatinsel. Gäste der luxuriösen Fünf-Sterne Öko-Lodge genießen bei einem Aufenthalt in diesem Inselparadies die weißen Traumstrände. Die geführten Naturwanderungen ermöglichen Urlaubern zudem Einblicke in die Pflanzen- und Tierwelt. Erholungssuchende, die noch mehr Privatsphäre auf dieser entspannten Insel wünschen, haben die Möglichkeit sich den kleinen Strand Anse Macquereau zu mieten. So haben sie den Strand ganz für sich allein – vielleicht gilt Frégate Island gerade deshalb als Geheimtipp vieler Prominenter.



Denis Island: Koralleninsel ganz im Norden



Denis Island ist die zweitnördlichste Insel der Seychellen und besteht nicht wie die Hauptinseln aus Granit, sondern aus Korallen. Ihre Fläche misst gerade einmal knapp über einem Quadratkilometer. Wie viele der kleineren Inseln besitzt auch Denis Island ein eigenes Luxusresort. Das Denis Private Island Resort ist eingebettet in eine intakte Natur mit traumhaften Stränden, türkisfarbenem Meer und feinpudrigem Sand. Die Privatinsel ist in 30 Flugminuten von Mahé erreichbar und eignet sich vor allem auch für Familien mit Kindern. In Fußnähe befinden sich zahlreiche Strände, Möglichkeiten für Wassersport wie Schnorcheln und Tauchen, oder Kanus, um die Insel zu umrunden. Das vorgelagerte Riff sichert ein flaches und sehr ruhiges Meer und bietet an der Westseite einen der schönsten Schnorchel- und Tauchplätze der Seychellen.

Über die Fincallorca GmbH

SeyVillas, Mitglied im Deutschen Reise Verband DRV, ist ein spezialisierter Reiseveranstalter für die Seychellen. Der Fokus des Veranstalters liegt insbesondere auf der individuellen Zusammenstellung eines ganz persönlichen Inselhoppings. Durch langjährige, enge Verbindungen zu den Seychellen verfügt SeyVillas über ein umfangreiches, teilweise sogar exklusives Angebot an Unterkünften auf allen bewohnten Inseln. Um den hohen Qualitätsanspruch zu gewährleisten, werden regelmäßig alle Unterkünfte vor Ort persönlich überprüft und der persönliche Kontakt mit den Hoteliers vor Ort besonders gepflegt. Alle Mitarbeiter von SeyVillas sind von den Seychellen zertifizierte Experten.

