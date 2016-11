Kommunales Investitionspaket: Land verlängert Antragsfristen

Nachdem der Bundesrat heute den Förderzeitraum und die Umsetzungsfristen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes um jeweils zwei Jahre bis zum 31.12.2020 verlängert hat, zieht das Land nach. Die Richtlinien, die die Details der Umsetzung in Schleswig-Holstein regeln, werden nun kurzfristig angepasst. Die finanzschwachen Kommunen bekommen damit ein Jahr länger Zeit , um ihre Förderanträge einzureichen. Anstatt bis zum 30.06.2017 sollen nun bis zum 30.06.2018 alle vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel mit Bewilligungen unterlegt sein. Verlängert wurde der Zeitraum insbesondere um der kommunalen Selbstverwaltung mehr Zeit zu geben. Angesichts der aktuellen Herausforderungen durch die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen ist es für die kommunale Selbstverwaltung möglicherweise schwierig, den ursprünglichen Zeitrahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes einzuhalten.



Finanzministerin Monika Heinold: „Das Bundesprogramm war und ist kein kurzfristiges, schnell wirkendes Konjunkturförderungsprogramm. Es geht gerade nicht um den kurzfristigen Erfolg, sondern um eine verlässliche Sanierung der Infrastruktur in den finanzschwachen Kommunen. Deshalb hat sich Schleswig-Holstein gemeinsam mit anderen Bundesländern erfolgreich für eine Verlängerung der Programmlaufzeit eingesetzt. Nun haben die Kommunen die Zeit die sie brauchen, um zu entscheiden, welche Projekte auf den Weg gebracht werden sollen. Sie wissen, welche Summen ihnen zusteht und können ohne Hektik priorisieren, planen und beantragen. Investitionen in Bildung finden Dank des Bundesprogramms real statt, und das ist auch gut so.“



Mit Stand 2. November sind von der Gesamtfördersumme für Schleswig-Holstein in Höhe von 99,5 Mio. Euro bislang 18,6 % (rd. 18,5 Mio. Euro) bewilligt. Bezieht man die Anträge mit ein, über die noch nicht endgültig beschieden wurden kommt man rund 28,8 % (28,6 Mio. Euro). Durch die Verlängerung der Gesamtmaßnahme können jetzt auch umfangreichere Maßnahmen gefördert werden, deren Planung und Umsetzung innerhalb des Förderzeitraumes bislang nicht möglich war.



Hintergrundinformationen zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Antragsberechtigten und Vergaberichtlinien:



http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl18/umdrucke/6600/umdruck-18-6662.pdf



http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl18/umdrucke/6300/umdruck-18-6389.pdf

