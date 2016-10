Der lange Weg zur Mündigkeit

Wer nichts weiß, muss alles glauben. Dieser Grundsatz gilt bei dem Thema Geldanlage ganz besonders – denn wer sich nicht auskennt, dem droht ein empfindlicher Vermögensverlust. Das Thema Finanzen steht auf der Beliebtheitsskala nicht unbedingt an erster Stelle. Während beispielsweise zum Thema Auto jeder etwas zu sagen weiß. Fußball? Sowieso. Garten? Grüner Daumen. Aber Finanzen? Na, ja, zum Glück gibt es den Berater bei der Bank. Und der ist auch noch wirklich nett. Seine Kompetenz kann man nicht überprüfen, aber er muss es ja wissen, er ist schließlich Experte.



Allerdings verunsichert dann doch die große Anzahl an Falschberatungen und offensichtlichem Fehlverhalten bei den Banken. Eventuell ist es doch nötig, sich mit dem Thema Finanzen zu befassen. Doch woher erhält der Verbraucher eigentlich verlässliche und unabhängige Finanzinformationen?



Aus dem Leben eines Beraters



„Entweder liegt das Ersparte auf dem Sparbuch und fällt der Inflation zum Opfer oder man gerät an den falschen Berater. Dann erhält man entweder die unpassenden Produkte, weil der Bankberater gerade bei diesen eine Provision erhält oder man steigt in hochriskante Finanzprodukte ein – die das Geld häufig ebenfalls vernichten", erklärt Frerk Frommholz, einer der Gründer des unabhängigen Expertennetzwerks www.finanzkun.de. Täglich erleben Finanzberater in ganz Deutschland die gravierenden Lücken in der Finanzbildung. „Als ich ein Unternehmer-Ehepaar beriet, berichteten diese stolz, dass sie ‚Gütertrennung‘ vereinbart hätten, um die Haftung der Ehefrau auszuschließen. Zum großen Entsetzen meiner Kunden hat die ‚Gütertrennung‘ jedoch nur im Familien- und Erbrecht Auswirkungen, nicht aber auf die Frage einer möglichen Haftung", berichtet Thomas Vollkommer, Berliner Honorarberater.



Ein weiteres Beispiel erzählt der unabhängige Finanzberater Frank Hofmann: „Meine Kundin hat vor einiger Zeit geerbt. In der Erbmasse waren auch etliche GmbH & Co. KG Beteiligungen enthalten. Eine Beteiligung ist in Schieflage geraten und der Insolvenzverwalter fordert Ausschüttungen zurück. Nun gibt es schlaflose Nächte, weil sie befürchtet, dass auch andere Beteiligungen von Rückforderungsansprüchen betroffen sein könnten. So wirken Risiken unerwartet generationenübergreifend."



Michael Renze aus Quakenbrück berichtet: „Ich finde es erschreckend, dass ich selbst bei Kunden, die seit Jahren in Aktien anlegen, immer wieder feststellen muss, dass diese glauben, eine Aktie mit einem Kurs von 7 Euro sei ‚viel billiger‘ als eine Aktie mit einem Kurs von 70 Euro. Mangelndes Wissen gepaart mit einer ‚optischen‘ Täuschung. Dies kann sehr teuer werden, wie leider auch der Blick in die Depotentwicklung der Vergangenheit oft zeigte."



Status Quo



„Finanzberatung ist gefühlt immer irgendwie kostenlos. Wieso das eigentlich so sein kann, hinterfragen viele Verbraucher nicht. Aber auch die Banken arbeiten natürlich nicht aus selbstlosen Gründen, sondern refinanzieren sich durch versteckte Gebühren. Der nicht informierte Bürger glaubt weiterhin daran, dass Beratung – sei es bei der Bank oder bei der Versicherung – kostenfrei ist", resümiert Frommholz. Dazu kommt, dass die Vorstellungen oftmals antiquiert sind: „Der Wunschtraum vieler deutscher Anleger: Hohe Zinsen und eine sichere Geldanlage, am liebsten bei der Hausbank. Die Kombination ist aber mittlerweile eine Illusion. Anleger müssen neue Wege gehen. Die unabhängige Vermittlung von Finanzwissen ist ganz wesentlicher Bestandteil meiner täglichen Beratung", formuliert der Honorar-Finanzanlagenberater Reiner Braun. „Und da hilft meine Mitgliedschaft in einem starken Kollegennetzwerk wie finanzkun.de, das genau das zum Ziel hat."



Mittlerweile gibt es Initiativen, die die Finanzbildung in Deutschland verbessern wollen. Viele Akteure der Finanzbranche haben erkannt, dass eine Imageverbesserung nur über transparente und unabhängige Vermittlung von Finanzwissen erfolgen kann. Informativ und verständlich aufbereitet sind Verbraucher bereit, sich auf das Thema Finanzen einzulassen. Mit finanziellem Hintergrundwissen sind Kunden schon vorab informiert, Fehlberatungen werden reduziert. „Mit unserem Portal vermitteln wir unseren Besuchern, dass Finanzwissen auch Spaß machen kann. Der aufgeklärte Verbraucher auf Augenhöhe ist das erklärte Ziel, denn nur so erhält der Kunde genau das, was er sich vorstellt", erklärt Frommholz abschließend.

Über die FinanzKun.de GmbH

Als Kollegennetzwerk aus unabhängigen Finanzberatern informiert Finanzkun.de seit August 2015 über sämtliche Aspekte des Finanzwissens. Das Portal hat sich zum Ziel gesetzt, dem mangelnden Finanzwissen in Deutschland entgegenzuwirken und Verbraucher und seriöse Finanzberater zusammenzubringen. Die URL entstand aus dem Spannungsverhältnis von DIE Finanzkunde und DER Finanzkunde. Im Magazin des Expertennetzwerks stellen aktuell rund 80 praktizierende Finanzberater aus ganz Deutschland ihr Praxiswissen in Artikelform zur Verfügung - stets leserfreundlich und informativ aufbereitet. Der Fokus liegt dabei nicht auf der Vermittlung von Finanzdienstleistungen, sondern auf der beratenden Funktion der Experten. Verbraucher sollen so umfassender aufgeklärt und besser auf Beratungsgespräche vorbereitet werden. Finanzberater nutzen das Portal als wirkungsvollen Multiplikator und um zusätzlichen Traffic zu generieren. Alle Finanzberater werden vor der Aufnahme in das Netzwerk einer strikten Prüfung unterzogen und müssen einen Beraterkodex unterschreiben.



