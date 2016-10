Save the Date: Verleihung des Porsche Awards 2016 in London

Nur noch wenige Wochen bis zur Preisverleihung: Am 17. November 2016 werden die Preise im Rahmen des PORSCHE INTERNATIONAL STUDENT ADVERTISING FILM AWARDs feierlich überreicht – in diesem Jahr zum ersten Mal in London, im Picturehouse Central, nahe des Stadtteils Soho, in dem die meisten englischen Werbefilmproduktionen ansässig sind.



Der Einlass beginnt um 18 Uhr Ortszeit, die Preiszeremonie um 18.30 Uhr.



Tickets sind bis 10. November 2016 verfügbar. Die Registrierung erfolgt über folgenden Link: Xing-Events/Porsche Award 2016



Wir würden Sie bitten, sich diesen Termin vorzumerken und uns natürlich sehr über eine Berichterstattung freuen, auch wenn Sie an der Preisverleihung nicht persönlich teilnehmen sollten.



Zwölf Jahre lang wurde der Award von der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg veranstaltet, die Porsche AG fungiert von Beginn an als Hauptsponsor. Seit dem vergangenen Jahr kooperiert die Filmakademie mit der britischen National Film and Television School (NFTS). Daher wird die Verleihung in diesem Jahr gemeinsam mit der NFTS ausgerichtet mit dem Ziel, noch mehr internationale Einreichungen zu generieren und die Strahlkraft auf internationale Märkte weiter auszubauen.



Der PORSCHE AWARD ist der einzige Award im Werbefilmbereich, der absolut non-profit-orientiert ist. Die Einreichungen besten daher zum Großteil aus Spec-Filmen, das bedeutet die Filme werden nicht als Auftragsproduktionen umgesetzt – die Studierenden realisieren ihre Ideen selbst und dies ohne Einfluss eines Kunden oder einer Marke.



Für die feierliche Preisverleihung werden Gäste aus Werbefilmproduktionen, Werbeagenturen, freischaffende Filmemacher, Industrieunternehmen, Film- und Medienpartner, Journalisten, Studierende sowie die international nominierten Jungtalente und die Jury erwartet, deren Mitglieder sich aus internationalen Experten aus der Werbebranche zusammensetzen.

