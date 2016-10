Nachwuchspreis geht nach Ludwigsburg

Am gestrigen Sonntag, 30. Oktober 2016 gingen die 50. Internationalen Hofer Filmtage zu Ende. Grund zur Freude gab es zum Abschluss auch in Ludwigsburg: Eine unabhängige Jury vergab den mit 10.000 Euro dotierten „Förderpreis Neues Deutsches Kino“ an die Filmakademie-Produktion DAS UNMÖGLICHE BILD.



Der Spielfilm unter der Regie von Sandra Wollner präsentiert Fragmente einer Familiengeschichte, von Familiengeheimnissen im Wien der 1950er Jahre. Eine Kindheit gebannt auf 8mm, festgehalten von der 13-jährigen Johanna. Eine Kindheit, wie sie hätte sein können. Fragmente einer Familiengeschichte und von Familiengeheimnissen.



Die Jury zeigte sich in ihrer Begründung begeistert: "Auf eine feine, fast heimliche Art und Weise, schleicht sich dieser Film in das Herz und Hirn des Zuschauers und verführt uns in einen Haushalt voller Frauen im Wien der Nachkriegszeit. Nach und nach entblättert sich das besondere Thema dieses Filmes. Um das Geheimnis der Frauen der Familie Steinwendner zu erzählen, illegale Abtreibung und die damit verbundenen Gefahren, denen Frauen sich zu allen Zeiten aussetzen mussten, nimmt sich der Film viel Zeit. So viel, dass man schon ungeduldig werden möchte – nur um dann von um so größerer Wucht getroffen zu werden, wie es einem selten im Kino geschieht."



Neben DAS UNMÖGLICHE BILD waren sechs weitere Produktionen aus Ludwigsburg für eine Auszeichnung nominiert. Der „Förderpreis Neues Deutsches Kino“ wird gestiftet von der DZ-Bank, Bavaria Film und dem Bayerischen Rundfunk und wird an Filmschaffende vergeben, deren erste bis dritte lange Spielfilme im Programm der Internationalen Hofer Filmtage Premiere haben.



Die Internationalen Hofer Filmtage sind eines der bedeutendsten Filmfestivals in Deutschland und haben als Plattform für deutsche Nachwuchsregisseure einen fast legendären Ruf: Für die Entdeckung junger Talente gelten die Filmtage nach Berlin als wichtigstes Filmfest im deutschsprachigen Raum. Die Ausgabe 2016 stand zum einen im Zeichen des 50-jährigen Jubiläums, zum anderen des Gedenkens an den im März überraschend verstorbenen Festivalgründer Heinz Badewitz.



http://hofer-filmtage.com/festival-2016/filmpreise-2016/



Das unmögliche Bild

Szenischer Film, 73 Min.

Buch und Regie: Sandra Wollner

Kamera: Timm Kröger

Schnitt: Stephan Bechinger

Producer: Anja Schmidt, Andrea Grassl

Sounddesign: Simon Peter

Filmmusik: Joscha Eickel

Ton: Norbert Bichler, Christoph Kuchner

Darsteller: Eva Linder, Andrea Schramek, Isabel Schmidt, Jana McKinnon, Mira Reisinger, David Jakob, Helmut Wiesner, Isabella Simon

