Ludwigsburg in Hof

Wenn zur Jubiläumsausgabe der 50. Hofer Filmtage vom 25.-30. Oktober wieder Regisseure, Schauspieler, Produzenten und Filmförderer aus dem In- und Ausland in die kleine oberfränkische Stadt strömen, werden auch zahlreiche Gäste aus Ludwigsburg dabei sein: Sieben Filme von Studierenden der Filmakademie Baden-Württemberg haben das Kuratorium überzeugt und sind im Programm des renommierten Festivals vertreten:



Der Spielfilm DAS UNMÖGLICHE BILD (Regie: Sandra Wollner) präsentiert Fragmente einer Familiengeschichte, von Familiengeheimnissen im Wien der 1950er Jahre. Eine Kindheit gebannt auf 8mm, festgehalten von der 13-jährigen Johanna. Der Zuschauer erlebt einen Haushalt voller Frauen rund um die Großmutter Maria Steinwendner, die wöchentliche Kochklubs veranstaltet. Bloß gekocht wird nie.



Im Dokumentarfilm SPREE HOTEL (Regie: Vivien Hartmann) geht es um ein ehemaliges Vier-Sterne-Hotel in Bautzen, einer Stadt in Deutschlands rechtester Region. Es wurde zu einer Unterkunft für Asylsuchende umstrukturiert, in der Sozialarbeiter, der ehemalige Hotelier sowie die Geflüchteten zusammenleben. Die flimmernde Sommerhitze unterstreicht ein Gefühl des ewigen Wartens und spiegelt das schleichende unbehagliche Gefühl „der Ruhe vor dem Sturm“ wider.



Ein weiterer Dokumentarfilm, TO BE WITH YOU - MY FAMILY IN MYANMAR, wurde von unserer Gaststudentin Seng Mai Kinraw realisiert. Der Besuch bei ihrer Oma in Myanmar führt die Filmemacherin auf eine Reise durch ihr Land, in ihre Vergangenheit und zu sich selbst.



Im Rahmen der Postgraduiertenausbildung Atelier Ludwigsburg-Paris entstand in Kooperation mit der französischen Filmhochschule La Fémis UN ETAT D’URGENCE / EIN AUSNAHMEZUSTAND (Regie: Tarek Röhlinger). Der Kurzfilm erzählt in 13 Minuten die Geschichte von Omar und Benoit, zwei in Paris stationierten Soldaten. Sie bewachen ein Gebäude, sollen für Ruhe und Ordnung sorgen. Doch Omar und Benoit sind selber nicht ruhig. Die Angst vor einem Anschlag jeglicher Art ist omnipräsent.



Auch zwei Kurz-Dokumentationen haben es ins Programm geschafft: WIR VOM BRÜSER BERG (Regie: Mahyar Goudarzi) zeigt, was passiert, wenn Diplomaten und Kriminelle Tür an Tür leben. Der Alltag der Bewohner des „Brüser Bergs“, einem Vorstadtbezirk von Bonn, sieht genauso aus. Das tragikomische Porträt einer multikulturellen Nachbarschaft im Wandel der Generationen.



SCHWARZER BODEN (Regie: Christopher Stöckle) spürt den Folgen der schwersten Ölkatastrophe aller Zeiten in der autonomen nordrussischen Republik Komi nach. 100.000 Tonnen Öl flossen 1994 aus beschädigten Pipelines in die blühende Flora und Fauna der Tundra. Das Öl ist immer noch überall, die Bewohner trinken verunreinigtes Wasser und essen kontaminierten Fisch. Gleichzeitig profitiert die Bevölkerung kaum vom Energieboom der Region. Der Film folgt den Menschen vor Ort zeigt ihre Überlebensstrategien auf.



Mit WHEN DEMONS DIE (Regie: Daniel Rübesam) präsentiert sich in Hof ein bereits vielfach ausgezeichneter Kurzfilm-Thriller: Der achtjährige Joshua hat noch nie das Haus verlassen, da gefährliche Kreaturen vor dem abgelegenen Farmhaus lauern. Aber als sein Vater verschwindet, muss er nach draußen gehen. Eine Entscheidung, die sein Leben für immer verändern wird, denn etwas kommt schnell näher.



Auch ein alter Bekannter schaut wieder auf dem Festival dabei: Filmakademie-Absolvent Christian Schwochow stellt seinen Spielfilm PAULA vor, ein Porträt der Malerin Paula Modersohn-Becker. Mit ihrem Mann Otto Modersohn führt sie eine Ehe fernab von gängigen Mustern ihrer Zeit. Gegen alle Widerstände lebt sie ihre Vision von künstlerischer Selbstverwirklichung und ihre romantische Vorstellung von Ehe und Liebe.



Last but not least bekommt auch Thorsten Schütte, Dokumentarfilmer und gleichzeitig Studienkoordinator für die Bereiche Szenischer Film und Dokumentarfilm an der Filmakademie, die Gelegenheit, seine Dokumentation EAT THAT QUESTION - FRANK ZAPPA IN HIS OWN WORDS vorzustellen. Zum 20. Todestag der Rocklegende rekonstruiert er mittels unveröffentlichten, verloren geglaubten und vergessenen Aufzeichnungen aus der ganzen Welt das Leben des Phänomens Frank Zappa und zeigt seinen Einfluss auf seine und die folgenden Generationen.



Die Internationalen Hofer Filmtage sind eines der bedeutendsten Filmfestivals in Deutschland und haben als Plattform für deutsche Nachwuchsregisseure einen fast legendären Ruf: Für die Entdeckung junger Talente gelten die Filmtage nach Berlin als wichtigstes Filmfest im deutschsprachigen Raum. Nicht minder bedeutend sind allerdings die Independent-Filme aus aller Welt, die rund die Hälfte der insgesamt rund 130 Spielfilme, Dokumentationen und Kurzfilme im Programm ausmachen.



Weitere Informationen zum Festival: http://hofer-filmtage.com/

