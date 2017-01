GWFF Preis für den besten Erstlingsfilm: Drei Nominierungen für die Filmakademie Baden-Württemberg

Seit 2006 wird der von der Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten gestiftete GWFF Preis Bester Erstlingsfilm bei der Berlinale verliehen. In diesem Jahr haben Festivaldirektor Dieter Kosslick und die Leiter der Sektionen Wettbewerb, Panorama, Forum, Generation und Perspektive Deutsches Kino gemeinsam 16 Debütfilme nominiert.



In der Sektion Perspektive Deutsches Kino fiel die Wahl auf insgesamt vier Filme. Drei davon sind Produktionen bzw. Koproduktionen der Filmakademie Baden-Württemberg: die Diplomfilme BACK FOR GOOD (Regie: Mia Spengler) und MILLENNIALS (Regie: Jana Bürgelin) sowie der Drittjahresfilm DIE TOCHTER (Regie: Mascha Schilinski). Auch der vierte nominierte Beitrag stammt von einem Studierenden der Filmakademie. DIE BESTE ALLER WELTEN von Adrian Goiginger entstand allerdings als externe Produktion.



Der GWFF Preis Bester Erstlingsfilm ist mit 50.000 Euro dotiert und wird von der Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten (GWFF) gestiftet. Das Preisgeld teilen sich Regisseure und Produzenten des Preisträgerfilms. Zudem wird der Regisseurin oder dem Regisseur ein hochwertiger „Viewfinder“ als nützliches Werkzeug und Erinnerungsstatuette überreicht.



Eine dreiköpfige Jury entscheidet über die Preisvergabe, bestehend aus dem Regisseur Jayro Bustamante (Guatemala), der Schauspielerin Clotilde Courau (Frankreich) sowie dem Autor, Regisseur und Produzent Mahmoud Sabbagh (Saudi-Arabien).



Die Gewinner werden am 18. Februar bei der offiziellen Preisverleihungsgala im Berlinale Palast bekannt gegeben.



Mia Spenglers Abschlussfilm BACK FOR GOOD erzählt die Geschichte von Angie, einem ehemaligen Trash-TV-Starlet (Kim Riedle), ihrer verhassten Mutter (Juliane Köhler) und ihrer pubertierenden Schwester (Leonie Wesselow), die ihre Rolle im Leben allesamt neu definieren müssen.



Das Wirklichkeit und Fiktion verbindende Großstadtmärchen MILLENNIALS spürt dem Lebensgefühl von Anne und Leo nach, zweier Anfang 30-jähriger, die nach einem eigenen Weg suchen, sich in einer Welt, in der alles möglich scheint, zurechtzufinden.



Der Spielfilm DIE TOCHTER spürt am Beispiel der siebenjährigen Luca der Frage nach, wie Trennungskinder ihre Position gegenüber den getrennten Eltern in Bezug auf Abstand und Nähe neu definieren müssen.



DIE BESTE ALLER WELTEN folgt dem siebenjährigen Adrian in die abenteuerreiche Welt seiner heroinabhängigen Mutter – eine Liebesgeschichte der anderen Art. Adrian Goiginger, Regiestudent an der Filmakademie Baden-Württemberg, hat sein Studium ein Jahr ruhen lassen, um sich diesem externen Projekt zu widmen.



BACK FOR GOOD

Regie: Mia Spengler

Drehbuch: Stefanie Schmitz, Mia Spengler

Kamera: Falko Lachmund

Producer: Rebecca Schröder, Bianca Laschalt

Darsteller: Kim Riedle, Juliane Köhler, Leonie Wesselow, Nicki von Tempelhoff

Produktion: Filmakademie Baden-Württemberg, Zum Goldenen Lamm Filmproduktion

SWR / MFG Filmförderung



MILLENNIALS

Regie: Jana Bürgelin

Kamera: Florian Mag 2. Kamera: Pierre Enz

Filmmusik: Nicolai Krepart

Ton: Adriana Espinal Ortiz, Christian Heiter

Sounddesign: Marcus Fass

Schnitt: Jana Bürgelin, Jan Bihl

Producer: Cosima Degler, Julia Golembiowski

Darsteller: Anne Zohra Berrached, Leonel Dietsche, Jan Koslowski, Anna Herrmann, Claudia Lorentz

Produktion: Filmakademie Baden-Württemberg in Kooperation mit der Filmuniversität Babelsberg



DIE TOCHTER

Regie: Mascha Schilinski

Kamera: Fabian Gamper

Sounddesign: Claudio Demel

Ton: Claudio Demel, Bernhard Koepke

Schnitt: Svenja Baumgärtner

Szenenbild: Madeleine Schleich

Producer: Anne Schmidt, Ruben Steingrüber

Darsteller: Artemis Chalkidou, Karsten Antonio Mielke, Helena Zengel

Produktion: Filmakademie Baden-Württemberg in Kooperation mit der Filmuniversität Babelsberg

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren