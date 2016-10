Deutscher Wirtschaftsfilmpreis 2016: Filmakademie-Studierende ganz oben auf dem Siegertreppchen

Bei der 49. Verleihung des Deutschen Wirtschaftsfilmpreises der Bundesregierung konnten sich die Filmakademie-Studierenden Michaela Edl, David Gesslbauer und David Iskender Dincer über den 1. Platz in der Nachwuchskategorie freuen. Das Team von der Filmakademie Baden-Württemberg erhielt den mit 10.000 Euro dotierten Deutschen Wirtschaftsfilmpreis für ihren Film "Around the World“ aus den Händen von Brigitte Zypries, parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft. Die Verleihung fand gestern, 18. Oktober, im Berliner Kino International statt.



„Around the World“ zeigt das weltweite Engagement und innovative Schaffen des deutschen Industriekonzerns thyssenkrupp. Porträts von Mitarbeitern und kurze Dokumentationen zahlreicher sozialer Projekte geben einen Einblick in das facettenreiche Schaffen verschiedener Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen, die an Standorten auf der ganzen Welt 24 Stunden für die große Familie thyssenkrupp ihr Bestes geben. Ob dabei in Duisburg oder Bremen gedreht wurde oder in Metropolen wie New York, Sao Paulo, Atlanta, Mumbai und Hanoi: Allen Standorten gemeinsam ist die Energie und Motivation, die die Mitarbeiter des Stahlriesen über alle Grenzen hinweg vereint.



Ebenfalls in der Nachwuchskategorie nominiert war der an der Filmakademie Baden-Württemberg entstandene Werbefilm "Fukushima Water" von Florian Tscharf (Regie), der für einen neuartigen Energy-Drink wirbt, der sich aus dem verseuchten Wasser der Kernschmelze im Kernkraftwerk Fukushima-Daichii speist.



Der Deutsche Wirtschaftsfilmpreis ist einer der ältesten deutschen Filmpreise. Er wird jährlich vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ausgeschrieben und für die besten Filme aus der Wirtschaft und über die Wirtschaft verliehen. Der Wettbewerb verfolgt das Ziel, die Kenntnis wirtschaftlicher Zusammenhänge in der Bevölkerung zu vertiefen.



Seit 2008 ist der Deutsche Wirtschaftsfilmpreis Bestandteil der "Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft" der Bundesregierung und soll zur Förderung des wirtschaftlichen Potenzials von Filmschaffenden beitragen. Dabei sollen besondere wirtschaftliche Leistungen hervorgehoben und mit audiovisuellen Medien dargestellt werden.



In diesem Jahr hat die Jury des Deutschen Wirtschaftsfilmpreises aus 245 eingesendeten Filmbeiträgen insgesamt 23 Filme nominiert. Überreicht wurden schließlich die begehrten Trophäen für die jeweils besten Filmbeiträge in den fünf Wettbewerbskategorien, sowie im Rahmen der Nachwuchsförderung drei Geldpreise in Höhe von insgesamt 20.000 Euro.



Weitere Informationen unter:

http://www.bmwi.de/DE/Service/wettbewerbe,did=220862.html?view=renderPrint



http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=786074.html



"Around the World"

Auftraggeber: thyssenkrupp AG

Hersteller: Filmakademie Baden - Württemberg

Regie: David Gesslbauer

Kamera: David Iskender Dincer

Sounddesign: Marc Fragstein, Denis Elmaci

Schnitt: David Gesslbauer

Motion Design: Shoko Hara

Producer: Michaela Edl

Sprecher: Eric Hansen

