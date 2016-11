Andreas Hykade wird mit dem "Golden Dinosaur" ausgezeichnet

Prof. Andreas Hykade, der Leiter des Animationsinstituts der Filmakademie Baden-Württemberg, Independent-Filmemacher und FMX Conference Chair, wird in dieser Woche mit dem "Golden Dinosaur" bei der 23. Ausgabe des Etiuda & Anima Festivals in Krakau/Polen gewürdigt. Der Preis wird einmal jährlich an herausragende Künstler vergeben, die auch in der Lehre aktiv sind - und honoriert damit filmisches und pädagogisches Schaffen zugleich. Andreas Hykade wird den "Golden Dinosaur" am Samstag, den 26. November, während seines Werkvortrags "Self-Portraits of Animation Authors" persönlich in Empfang nehmen.



Der künstlerische Leiter des Festivals, Boguslaw Zmudzinski, ist überzeugt, dass ein würdiger Preisträger auserwählt wurde:



Er (Hykade) vereint die Lehre mit der Kunst, weil er es vermag, seine künstlerischen Erfahrungswerte in den Ausbildungsprozess einzubringen, und sich zeitgleich vom Prozess des Lehrens für die künstlerische Arbeit inspirieren lässt. Prof. Hykade ist eine führende Persönlichkeit im Bereich der deutschen Animationsfilmausbildung.



In diesem Jahr wird der "Golden Dinosaur" bereits zum 14. Mal vergeben. Zu den bisherigen renommierten Preisträgern gehören der deutsche Regisseur Werner Herzog (2013), der estnische Animationsfilmer Priit Pärn sowie der britische Experimentalkünstler Paul Bush. Jerzy Kucia, die vielfach prämierte Legende des polnischen Animationsfilms, der das Medium seit den 70er Jahren maßgeblich definiert, war 2003 der erste Künstler und Lehrende, der sich über einen "Golden Dinosaur" freuen durfte.



Hykade arbeitet gerade an seinem nächsten Filmprojekt Altötting, während er am Animationsinstitut unterrichtet. Er ist sehr stolz darauf, dass er den Preis für die Vereinbarung beider Tätigkeiten erhält:



Es gab im Grunde erst zwei Preise, bei deren Erhalt ich vor Freude Luftsprünge gemacht habe. Die ersten Luftsprünge gab es, als ich meinen allerersten Preis überhaupt gewonnen habe und nun könnte ich vor Freude in die Luft springen, weil ich den "Golden Dinosaur" gewinne. Warum? Weil diese Ehrung genau zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort passiert. Zum einen kommt der Preis aus Polen - und da ich erst neulich die Gelegenheit hatte, polnische Kreativität zu schnuppern, weiß ich um die Relevanz dieser Ehrung. Zum anderen bestärkt mich die Auszeichnung als Lehrender in meinen jetzigen und zukünftigen Entscheidungen. Ich freue mich darauf, in den Flieger zu steigen und Polen wiederzusehen!

(Das gesamte englischsprachige Interview finden Sie hier.)



Neben der Person Hykades steht auch das Animationsinstitut selbst beim Etiuda & Anima im Blickpunkt: Ein Filmakademie-Screening zeigt anhand ausgewählter Institutsproduktionen die Vielfalt der entstehenden Projekte, mit Fokus auf die Kraft originärer Geschichten und visueller Sprache.



Das Etiuda & Anima Festival, das die Projekte von Studierenden und etablierten Künstlern einander ergänzend zur Seite stellt, findet vom 22. bis 27. November 2016 statt.

