FILM FESTIVAL COLOGNE: Jetzt geht es los!

- vom 07. bis zum 14. Oktober 2016 in Köln

- Eröffnungsfilm: "Nocturama" von Bertrand Bonello

- Reihen: Top Ten TV, Kino, Look, Made in NRW, Showcases und Retrospektive

- Cologne Futures, European Series Day und Werkstattgespräche

- Verleihung International Film Awards am Freitag, 14.10.2016 im Gürzenich

- Neu: Filmpreis NRW für den Besten Spielfilm und Besten Dokumentarfilm



In wenigen Stunden eröffnet Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker die erste Ausgabe des Film Festival Cologne. Eine Woche lang präsentiert das Festival die weltweit wichtigsten Trends und herausragende Arbeiten aus Fernseh- und Filmkultur in den Festivalreihen Top Ten TV, Kino, Look, Made in NRW, Showcases und Retrospektive, parallel finden Seminare und Werkstattgespräche statt. Das Festival endet am kommenden Freitag mit der Verleihung der International Film Awards NRW im Kölner Gürzenich.



Eröffnung

Zur Eröffnung wird heute Abend im Kino Cinenova das filmstiftungsgeförderte Drama "Nocturama" von Bertrand Bonello gezeigt, das von der Kölner Pandora Film koproduziert wurde.



Made in NRW

In Kooperation mit der Film- und Medienstiftung NRW zeigt das Film Festival Cologne in der Reihe "Made in NRW" acht Kinoproduktionen, die von NRW-Produktionsfirmen stammen oder hier gedreht wurden. Mit dabei ist u.a. die filmstiftungsgeförderte Literaturverfilmung von A.L. Kennedys gleichnamigem Roman "Gleissendes Glück" von Sven Taddicken mit Ulrich Tukur und Martina Gedeck in den Hauptrollen.



Kultnacht - Wolfgang Menge: Der Televisionär (09.10.2016)

Die Kultnacht beginnt mit einer Lesung der ersten Folge von "Schalom", Wolfgang Menges letzter, nicht mehr realisierter, Sitcom. Im Anschluss wird anlässlich des 40. Jubiläums seiner TV-Premiere der Fernsehfilm "Vier gegen die Bank" gezeigt, dessen Remake in diesem Jahr im Kino anlaufen wird.



Meet the New Generation of Serial Storytellers in Europe! (09.-10.10.2016)

Im Rahmen des Film Festival Cologne bietet die ifs internationale filmschule köln ein Forum für den Austausch neuer Ideen, Networking unter Serienautoren und die Möglichkeit für den Seriennachwuchs, sich einem Branchenpublikum vorzustellen.



European Series Day (10.10.2016)

In Kooperation mit dem Film Festival Cologne laden Creative Europe Desk NRW, Filmstiftung und ifs internationale filmschule köln zum "European Series Day". Die Themen sind Stoffentwicklung, neue Erzählformen und geänderte Produktionsbedingungen. In einem Pitch stellen außerdem Nachwuchs-Storyteller von Hochschulen aus Dänemark, Berlin, Köln, Ludwigsburg und Potsdam ihre Stoffe vor.



Cologne Futures 2016 (11.10.2016)

Die Konferenz zur Entwicklung der Medien des Kölner Instituts für Medien und Kommunikationspolitik (IFM) findet erneut in Zusammenarbeit mit der KHM im Rahmen des Film Festival Cologne statt. In ihrer fünften Auflage widmet sie sich den gesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung.



NRW Produzenten laden ein (13.10.2016)

Die unabhängigen NRW-Filmproduktionsfirmen veranstalten im Rahmen des Film Festival Cologne ein gemeinsames Treffen. Ziel ist es, den starken Output der Independent-Filmszene in NRW nach außen zu kommunizieren und dabei Netzwerke zu erweitern und zu festigen.



MEDIEN & MIGRATION NRW - Preisverleihungen und Workshop (10-14.10.2016)

Das Film Festival Cologne nimmt in diesem Jahr die Themen Flucht, Vertreibung und Integration von Geflüchteten prominent in das diesjährige Veranstaltungsprogramm auf. Ziel ist es dabei, Aufmerksamkeit für Filme zu dieser Thematik zu generieren und Geflüchtete mit einem professionellen Medienhintergrund mit der hiesigen Branche zu vernetzen. Dabei werden von dem Projekt MEDIEN&MIGRATION NRW am 13.10. drei Preise für Filme und Initiativen verleihen, die sich explizit mit den Themen Migration und Integration auseinandersetzen.



Die Preise sind jeweils mit 3.000 Euro dotiert. Zusätzlich veranstaltet das Projekt MEDIEN & MIGRATION NRW in enger Zusammenarbeit mit der ifs internationale filmschule köln vom 10. bis zum 14. Oktober einen Hands-On-Workshop für Geflüchtete mit professionellem Medienhintergrund. Angeleitet von nordrhein-westfälischen Produktionsvertretern sollen in dieser Woche gemeinsam entwickelte und produzierte Kurzfilme zur Geflüchteten-Thematik entstehen.



International Film Awards NRW / Filmpreis NRW

Zum Abschluss des Festivals werden am Freitag, dem 14. Oktober 2016 insgesamt sieben Auszeichnungen vergeben. Regisseurin Claire Denis erhält den Filmpreis Köln, der Schauspieler Peter Simonischek den International Actors Award.Cologne, der Kameramann Christopher Doyle den Hollywood Reporter Award, der Fotograf und Dokumentarfilmer Pieter-Jan De Pue den Phoenix Preis sowie die Regisseurin Luc Borleteau den TV Spielfilm-Preis.



Erstmals wird der von Stadt Köln, Land NRW und FMS initiierte Filmpreis NRW vergeben. Nominiert in der Kategorie "Bester Spielfilm" sind: "Babai" von Visar Morina, "Der Staat gegen Fritz Bauer" von Lars Kraume, "Junges Licht" von Adolf Winkelmann, "Toni Erdmann" von Maren Ade und "Wild" von Nicolette Krebitz. Für den Filmpreis NRW in der Kategorie "Bester Dokumentarfilm" sind "Family Business" von Christiane Büchner, "Herr von Bohlen" von André Schäfer sowie "Sonita" von Rokhsareh Ghaem Maghami nominiert.



Weitere Informationen zum Programm unter: http://filmfestival.cologne/

