Raumwelten Public: Das vielseitige und kostenlose Programm belebt die "Lichtwolke" auf dem Akademiehof

Bereits ab 10. November öffnet der Raumwelten Pavillon „Lichtwolke" mit einem vielseitigen und kostenlosen Programm für die Bürgerinnen und Bürger der Region Ludwigsburg/Stuttgart. Die Präsentationen, Workshops und Darbietungen beschäftigen sich auf innovative Art und Weise mit Szenografie, Architektur und Medien.



Die „Lichtwolke" als zentraler Veranstaltungsort



Der Raumwelten Pavillon „Lichtwolke" wird auch in diesem Jahr wieder Treffpunkt und Zentrum von Raumwelten sein. Studierende der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart (Klasse Prof. Tobias Wallisser) und der Hochschule für Technik Stuttgart (Klasse Prof. Thomas Hundt) haben diesen 2015 eigens für Raumwelten entwickelt. Der pneumatische Pavillon, aufgebaut auf dem Akademiehof in Ludwigsburg, ist zusätzlich zu den nachfolgenden Veranstaltungen täglich bei freiem Eintritt von 11 bis 14 Uhr für Besucher geöffnet.



Erstmalig ein öffentliches Podium bei freiem Eintritt



Unter dem Motto „Let’s Go Public!" lädt Raumwelten dieses Jahr zu einem frei zugänglichen und kostenlosen Podium. Der Kongress öffnet sch – gemäß des Mottos – erstmalig der interessierten Öffentlichkeit und lässt die Bürgerinnen und Bürger der Region Ludwigsburg/Stuttgart an Fragen zur Stadtentwicklung und Szenografie im öffentlichen Raum teilnehmen. In zwei Programmpunkten kann dies am Samstag, 19. November, miterlebt werden:



Von 16 bis 17 Uhr findet die „Präsentation Weststadt Ludwigsburg: innovative und nachhaltige Stadtentwicklung" statt. Dabei soll der Frage nachgegangen werden, wie klassische Industrie, Kreativwirtschaft, Kultur und Wohnen miteinander verbunden werden können. Der Ludwigsburger Stadtteil Weststadt befindet sich derzeit in einem spannenden Transformationsprozess und entwickelt sich zu einem sehr innovativen Gebiet. Architekten, Stadtplaner und lokale Akteure stellen sich und ihre Projekte vor: Dazu referieren Peter Guse (Robert Bosch Start-up GmbH) und Jens Kenserski (pulsmacher, Ludwigsburg), Prof. Dennis Mueller (VON M., Stuttgart) sowie Tobias Großmann (Referat nachhaltige Stadtentwicklung, Ludwigsburg).



Im Anschluss findet das spannende und hochkarätig besetzte Panel „Spielfeld Bürgersteig! Wie wirkt Szenografie im öffentlichen Raum?" statt. Der Kurator Jean-Lous Vidière Ésèpe beleuchtet das Thema mit seinen Referenten näher und geht im wesentlichen auf die Bespielung von öffentlichen Plätzen ein. Jan Edler (realities:united, Berlin) und Sebastian Letz (Milla & Partner, Stuttgart) gewähren mit dem „Flußbad Berlin" und dem „Nationalen Freiheits-und Einheitsdenkmal" Einblicke in aktuelle, prominente Berliner Stadtprojekte. Sodja Zupanc Lotker (Quadriennale 2007-2015, Prag) entführt die Zuschauer auf temporäre Bühnen in Prag, die das Stadtleben geprägt haben.



Ein akustisches Raumerlebnis mit Live-Bands



Für Musikliebhaber verwandelt sich der Raumwelten Pavillon „Lichtwolke" am Samstag, 12. November, in ein akustisches Raumerlebnis. Beim Musik-Festival #spacetolisten sind die Bands Cafe 612, green meets blue, The Pussy Pilots und Putte & Edgar vertreten. Diese Veranstaltung wird unterstützt von pulsmacher aus Ludwigsburg. Ein ganz besonderes Erlebnis an einem ganz besonderen Ort.



Sonntag ist Raumwelten-Familientag



Für große und kleine Kinder bietet Raumwelten Public verschiedene Workshops zum Staunen, Mitmachen, Entwickeln und Erleben an. Der Tag startet mit dem Best of Tricks for Kids Programm: Das Best-Of versammelt eine Auswahl der besten Kurzfilme des Internationalen Trickfilm-Festivals Stuttgart 2016, darunter auch einige Lieblingsfilme der Kinderjuroren – eine bunte Mischung für die ganze Familie.



Nachmittags wird gebaut, gewerkelt und gestaltet: In Architekturworkshops, geleitet von Julia Lenzmann (Illustratorin aus Stuttgart) können die Kleinen ihrer Fantasie freien Lauf lassen: Die Workshops sind sowohl für Vorschulkinder (3 bis 6 Jahre) als auch für Grundschulkinder (6 bis 9 Jahre) ausgerichet.



Für Fans von Apps und Medien stellt das Startup Spotitude ihre App „Hello World" vor und lädt zum Ausprobieren ein. Gemeinsam können Kinder in altersgerechten Workshops die virtuelle und reale Welt erkunden. Die Workshops richten sich an Kinder von 6 bis 11 Jahre und Jugendliche von 12 bis 15 Jahre. Da die Teilnehmerzahl für die Workshops begrenzt ist, ist eine Voranmeldung nötig.



Alle Programmpunkte chronologisch im Überblick



Baubotanik „Wachsende Räume – lebende Bauwerke" (Freitag, 11.11., 19 Uhr / Raumwelten Pavillon / Eintritt frei)



Dr. Ing. Ferdinand Ludwig (ludwig.schönle, Stuttgart) referiert über die Entstehung von Bauwerken durch das Zusammenwirken technischen Fügens und pflanzlichen Wachsens. Der Bau-Botaniker geht Fragen nach, wie: Wie kann Natur und Architektur sinnvoll verbunden werden? Welche Vorteile bieten „Lebende Bauten" im urbanen Umfeld? Und was sind die Herausforderungen für die Konstruktion?



#spacetolisten (Samstag, 12.11., 19 bis 23 Uhr / Raumwelten Pavillon / Eintritt frei)



Auch in diesem Jahr wird der Pavillon mit Live-Musik zum musikalischen Raumerlebnis. Im Line-Up: Cafe 612, green meets blue, The Pussy Pilots und Putte & Edgar. Diese Veranstaltung wird unterstützt von pulsmacher aus Ludwigsburg.



Familiensonntag (Sonntag, 13.11., ab 11 Uhr / Raumwelten Pavillon / Eintritt frei)



Am Sonntag findet im Raumwelten Pavillon ein gemischtes Familienprogramm statt – für große und kleine Kinder.



Ab 11 Uhr startet der Tag mit dem Best of Tricks for Kids Programm des Internationalen Trickfilm-Festivals Stuttgart



Ab 14 Uhr Architekturworkshops, geleitet von Julia Lenzmann (Illustratorin aus Stuttgart).



14 bis 15.30 Uhr: Workshop für Vorschulkinder (3 bis 6 Jahre)



16 bis 17.30 Uhr: Workshop für Grundschulkinder (6 bis 9 Jahre)



Startup Spotitude präsentieren ihre App „Hello World"



14 bis 16.00 Uhr: Workshop für Kinder (6 bis 11 Jahre)



16.30 bis 18.30 Uhr: Workshop für Jugendliche (12 bis 15 Jahre)



Die Teilnehmerzahl für die Workshops ist begrenzt, daher ist eine Voranmeldung vonnöten.



VR Now (Montag, 14.11., 18 Uhr / Raumwelten Pavillon / Eintritt frei)



Die Abteilung Forschung und Entwicklung des Animationsinstitutes der Filmakademie Baden-Württemberg präsentiert LONGING FOR WILDERNESS und weitere aktuelle Projekte im Bereich Virtual Reality – zum selbst Erleben und Ausprobieren.



„SOUNDLIFE Ludwigsburg – so klingt die Stadt" (Freitag, 18.11., 18 Uhr, Samstag, 19.11., 15 Uhr / „Filmmischung" in der Filmakademie Baden-Württemberg, Akademiehof 10 / Eintritt frei)



Mit der eigens für Raumwelten kreierten 3D-Klanginstallation vom bekannten Musiker, Komponisten und Soundproduzenten Martyn Ware erleben Besucher ihre Stadt noch einmal neu. Die akustische Entdeckungsreise mit typischen Tönen von markanten Orten Ludwigsburgs wird an zwei Tagen im Tonstudio „Filmmischung" der Filmakademie Baden-Württemberg erlebbar.



Öffentliches Podium Raumwelten (Samstag, 19.11., ab 16 Uhr / Raumwelten Pavillon / Eintritt frei)



16 bis 17 Uhr: Präsentation Weststadt: innovative und nachhaltige Stadtentwicklung mit Peter Guse (Robert Bosch Start-up GmbH) und Jens Kenserski (pulsmacher, Ludwigsburg), Prof. Dennis Mueller (VON M., Stuttgart) sowie Tobias Großmann (Referat nachhaltige Stadtentwicklung, Ludwigsburg)



Ab 17 Uhr: Die Referenten im öffentlichen Panel „Szenografie im öffentlichen Raum" laden ein, in die Welt der Architektur, Stadtplanung und Bespielung öffentlicher Räume einzutauchen.



Kurator: Jean-Lous Vidière Ésèpe, Referenten: Jan Edler (realities:united, Berlin), Sebastian Letz (Milla & Partner, Stuttgart), Sodja Zupanc Lotker (Quadriennale 2007-2015, Prag)

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren