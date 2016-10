Abarth Day 2016 auf dem Nürburgring - volles Programm mit freiem Fahren auf der Rennstrecke

Großes Treffen der Abarth Besitzer und Fans am 29. Oktober 2016 in der Eifel. Höhepunkt sind Runden im eigenen Abarth oder Abarth Testwagen auf der Grand-Prix-Piste. Deutlich reduzierte Preise für Clubmitglieder von THE SCORPIONSHIP. Kart-Challenge und Renntaxi-Fahrten im Abarth 695 biposto. Event auf dem Nürburgring ist Teil des internationalen Abarth Day 2016, der gleichzeitig auch auf dem Circuito Tazio Nuvolari/Cervesina (Italien), in Silverstone (Großbritannien) und in Navarra (Spanien) stattfindet.



Vier Rennstrecken sind Schauplatz des Abarth Day 2016. Am 29. Oktober treffen sich Besitzer von Abarth Fahrzeugen und Fans der Marke auf dem Nürburgring, dem Circuito Tazio Nuvolari im italienischen Cervesina, in Silverstone (Großbritannien) oder im nordspanischen Navarra. Im Mittelpunkt stehen sowohl die historischen Fahrzeuge aus der Tradition der 1949 gegründeten Marke als auch die aktuellen Modelle Abarth 595 und Abarth 124 spider. Erwartet werden die rund 50.000 Mitglieder starken Abarth Markenclubs, die unter der Gemeinschaft "The Scorpionship" vereinigt sind, sowie Abarth Fans ohne eigenes Fahrzeug mit dem Skorpion-Logo auf der Motorhaube.



Der deutsche Event beginnt um 9:00 Uhr mit einer einmaligen Attraktion - freiem Fahren mit dem eigenen Abarth oder einem von Abarth gestellten Testwagen auf der Formel-1-Piste. Abarth Besitzer können außerdem an der Abarth School of Racing teilnehmen oder sich beim Beschleunigungsrennen über die klassische Viertel-Meilen-Distanz miteinander messen. Für zusätzlichen Wettbewerbsspaß für alle Besucher sorgen die Abarth Boxenstopp-Challenge, das Abarth Race of Champions sowie Rennen auf der Carrera- und Kart-Bahn. Eine besondere Attraktion sind Mitfahrten im 139 kW (190 PS) starken Abarth 695 biposto an der Seite eines Rennfahrers. Den Abschluss bildet die Abarth Parade.



Besitzer von Abarth Fahrzeugen parken im Fahrerlager. Sie kostet das "Abarth Driver Ticket" zur Teilnahme an allen Aktionen 39 Euro. Mitglieder der "Scorpionship" zahlen nur 19 Euro. Das Fan-Ticket kostet 30 Euro, beziehungsweise 10 Euro für Clubmitglieder.



Ergänzt werden die Aktivitäten auf der Rennstrecke durch ein umfangreiches Unterhaltungsangebot im Fahrerlager. So können die Besucher im Fahrsimulator oder mit ferngesteuerten Abarth Modellautos ihr Geschick beweisen. Mit Hilfe von neuester Virtual-Reality-Technologie können sie darüber hinaus ihren ganz persönlichen Abarth 124 Spider digital konfigurieren. Im Merchandising-Shop bietet MOPAR®, die auf Zubehör und Accessoires spezialisierte Marke von Fiat Chrysler Automobiles (FCA), unter anderem eine speziell für den Abarth Day 2016 entwickelte Bekleidungskollektion. MOPAR® ist auch mit einer mobilen Werkstatt präsent, die Besitzern von Abarth Fahrzeugen mit Rat und Tat zur Seite steht.



Abarth Day 2016, 29. Oktober, Nürburgring (Änderungen vorbehalten)



8:30 Uhr Gelände geöffnet

9:00 - 11:00 Uhr Freies Fahren auf der Grand-Prix-Strecke (nur Fahrzeuge der Marke Abarth)

11:00 - 13:30 Uhr Abarth Driver School (nur Inhaber Abarth Driver Ticket)

13:30 - 16:00 Uhr Viertel-Meilen-Rennen

16:00 - 17:00 Uhr Abarth Parade



Eintrittspreise*:



Abarth Driver Ticket 40,95 Euro / 19,95 Euro für Club-Mitglieder

(mit eigenem Fahrzeug)



Fan-Ticket 31,50 Euro / 10,50 Euro für Club-Mitglieder

(inklusive Fahrten mit Abarth Testwagen nach Verfügbarkeit)



* zzgl. Versandkosten



Verbrauchswerte



Abarth 595/595C



1.4 T-Jet (107kW) 6,0(MT) / 5,8(MTA) l/100 km* 139 (MT)/134 (MTA) g/km*

1.4 T-Jet (121kW) 6,0(MT) / 5,8(MTA) l/100 km* 139 (MT)/134 (MTA) g/km*

1.4 T-Jet (132kW) 6,0(MT) / 5,8(MTA) l/100 km* 139 (MT)/134 (MTA) g/km*



Abarth 695 Biposto



1.4 T-Jet (139kW) 6,2 l/100 km* 145 g/km*



Abarth 124 Spider



1.4 MultiAir (125kW) 6,4(MT) /6,(AT) l/100 km* 148 (MT)/153 (AT) g/km*



*Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG und CO2-Emission kombiniert (g/km). Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und hier unentgeltlich erhältlich ist.

