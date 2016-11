Abarth 595 Competizione ist "Sportwagen des Jahres 2016"

Rennsport-Technologie und Leistung überzeugen Leser des Fachmagazins AUTO BILD SPORTSCARS. Sieg in der Import-Wertung der Kategorie „Serienmäßige Klein- & Kompaktwagen“. Feierliche Preisverleihung im Rahmen der „Race-Night“ auf der Essen Motor Show.



Die Leser des Fachmagazins AUTO BILD SPORTSCARS haben entschieden. Ihr „Sportwagen des Jahres 2016“ ist der Abarth 595 Competizione. Das mit 132 kW (180 PS) leistungsstärkste Modell der italienischen Kultmarke gewann die Importwertung der Kategorie „Serienmäßige Klein- & Kompaktwagen“ beim Wettbewerb „SPORTSCARS DES JAHRES“. Die feierliche Preisverleihung fand im Rahmen der von AUTO BILD SPORTSCARS und AUTO BILD MOTORSPORT gemeinsam veranstalteten „Race-Night“ auf der Essen Motor Show statt.



Der als Limousine und Cabriolet erhältliche Abarth 595 Competizione ist die sportlichste Variante der Baureihe Abarth 595. Sein Turbo-Benziner leistet 132 kW (180 PS) und ermöglicht eine Beschleunigung aus dem Stand auf Tempo 100 in 6,7 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 225 km/h. Zu den auf Wunsch lieferbare Technologiedetails gehören unter anderem ein mechanisches Sperrdifferential und ein automatisiertes Fünfgang-Handschaltgetriebe, bei dem der Fahrer Gangwechsel auch mit Schaltwippen am Lenkrad durchführen kann.



Auch an anderer Stelle zeigt der Abarth 595 Competizione seine Rennsport-Gene. Fahrer und Beifahrer nehmen in Rennsport-Schalensitzen Corsa by Sabelt® Platz, die optional auch mit Carbon-Sitzschale erhältlich sind. Das auf Wunsch verfügbare Entertainmentsystem UconnectTM mit sieben Zoll großem HD- Bildschirm wird durch die Abarth Telemetrie komplettiert. Dieses integrierte System zeichnet bestimmte Parameter auf, darunter Gangwechsel und Beschleunigungsphasen, und dient zur Analyse des Fahrstils – zum Beispiel, um Rundenzeiten auf einer Rennstrecke zu verbessern. Und schließlich sorgt die Sportauspuffanlage „Record Monza" mit Dual-Mode-System für einen Abarth typischen Sound.



Verbrauchswerte



Abarth 595/595C Competizione



1.4 T-Jet (132kW)

6,0(MT) / 5,8(MTA) l/100 km*

139 (MT)/134 (MTA) g/km*



*Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG und CO2-Emission kombiniert (g/km). Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und hier unentgeltlich erhältlich ist.





