Der Winter leuchtet im Westfalenpark

Sträucher leuchten bunt. Lichtornamente erhellen Baumkronen. Mannshohe Blumen scheinen am Wegesrand. Das Winterleuchten ist wieder da! Ab dem 10. Dezember ist der Dortmunder Westfalenpark „strahlend schön“.



Wiesen und Wege verwandeln sich beim Winterleuchten zur glanzvollen Kulisse. Faszinierende Lichtobjekte ziehen die Blicke auf sich. Es gibt in der Dunkelheit viel (Er)leuchtendes zu entdecken – hier mehrere Meter hohe Riesenlaternen, dort Lichtobst, das scheinbar in der Luft hängt. Angestrahlte Silhouetten, dreidimensional leuchtende Formen und spannende Videoinstallationen setzen den Park eindrucksvoll in Szene. Gigantisch und besonders beeindruckend ist die Videoprojektion auf einer 120 Quadratmeter großen Wasserfontäne.



Beheizte Zelte laden ein, den Abend gemütlich ausklingen zu lassen – bei Märchenerzählungen, Speis und Trank. Das Beste zum Schluss: Am letzten Veranstaltungstag steigt inmitten des leuchtenden Westfalenparks eine musiksynchrone Höhenfeuerwerk-Inszenierung.



Der Westfalenpark wird bereits zum 11. Mal von Wolfgang Flammersfeld und Reinhard Hartleif (world of lights) illuminiert. Sie haben gerade „Hochsaison“. In zahlreichen deutschen Städten zaubert die Crew von „world of lights“ in der „dunklen Jahreszeit“ faszinierende Lichtoasen. Hunderttausende Besucher haben die Illuminations-Profis in den letzten Jahren mit ihren kunstvollen Lichtszenarien begeistert. Vom 10. Dezember bis zum 14. Januar funkelt, schillert und leuchtet es jeden Abend (außer am 24.12.) im Westfalenpark.



HINTERGRUND



Wolfgang Flammersfeld und Reinhard Hartleif von world of lights haben bundesweit „leuchtende Vorbilder“ geschaffen. Hunderttausende Besucher haben sie bereits begeistert – zum Beispiel beim Winterleuchten in Dortmund und Erfurt, Herbstleuchten im Hammer Maxipark, Parkleuchten in der Gruga Essen und bei den Winterlichtern in Frankfurt und Mannheim.



Winterleuchten 10.12.2016 - 14.01.2017

So-Do 17-20 Uhr, Fr-Sa 17-22 Uhr, Heiligabend geschlossen

Jeden Tag: 17 Uhr Kindermärchen, Freitag und Samstag zusätzlich ab 20 Uhr Märchen für Erwachsene

Eintritt: 10.12.2016 - 13.01.2017: 6 € Erwachsene, 2 € Kinder von 7-12 Jahren, Kinder bis 6 Jahre Eintritt frei; freier Eintritt für Jahreskarteninhaber (außer Sonderveranstaltungen und 14.1.16).

Eintritt Feuerwerk: 14.1.17: 9 € ab 12 Jahre, 2 € Kinder von 7-12 Jahren, Kinder bis 6 Jahre Eintritt frei; 4,50 € für Dauerkarteninhaber

Mehr Infos: F&H Event Company, Telefon: 02303 - 86 381, www.world-of-lights.eu

