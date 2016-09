Das kann ich schon alleine! - FEZ für die Jüngsten im FEZ-Berlin

.



8. und 9.10.2016



Sa 12-18 Uhr, So 10-18 Uhr



Hausticket: 4,- € / Familie ab 3 Pers. 3,50 € (inkl. Alice-Museum für Kinder)



Familien mit 1-5 jährigen Sprösslingen sind am 08. und 09.10.2016 im FEZ-Berlin goldrichtig. Denn dann heißt es „Das kann ich schon alleine!“. Die Jüngsten probieren nach Herzenslust aus und zeigen, was sie schon alles alleine können. Da sind Mama und Papa sowie ältere Geschwister überrascht, was sich die Kleinen alles zutrauen.



Es wird sportlich, künstlerisch, kreativ und musikalisch – ganz alleine oder mit ein wenig Unterstützung und mit professioneller Anleitung.



In freien Angeboten und offenen Workshops werden unseren jüngsten Besucher/innen vielfältige Möglichkeiten zum Bauen, Malen, zum Hopsen, Balancieren, zum Singen, Tanzen, zum Erkunden, Entdecken und Erfahren mit allen Sinnen gegeben. Neben kreativem Kindertanz, Malaktionen oder einem Barfußraum lädt vor allem der Bau-Spiel-Platz dazu ein, sich auszuprobieren.



Mit Ton können eigene Figuren geformt werde, Muscheln und Stöcke im Sand laden zum Spielen ein und mit Maisbausteinen lässt sich eine eigene Welt erschaffen. Auch mit Farben wird experimentiert, sich verkleidet und herumgetollt.



Wenn es Zeit für ein bisschen mehr Ruhe und Entspannung wird, bieten sich Kinder-Yoga-Workshops, das Barfuß- und das Spielzimmer an.



Geschichten über Freundschaft und das Großwerden in der Astrid-Lindgren-Bühne runden das Kleinkindwochenende ab.



Weitere Infos unter www.fez-berlin.de



Programm der FEZ-Bühnen



Die Puppe Susan und der Teddy Bebe (ab 1,5 J.)



Teil 2: Heile, heile Kätzchen



Astrid-Lindgren-Bühne



Eine musikalische Geschichte für die Allerkleinsten über Freundschaft, Trösten und Getröstet werden.



Sa 8.10. und So 9.10., 16 Uhr



€ 6,- inkl. Hausticket



Das Rübchen und andere Geschichten zum Großwerden (ab 2 J.)



Puppenbühne



Puppentheater Parthier



Sa 8.10., 14.30 + 16.30 Uhr



So 9.10., 14.30 + 16.30 Uhr



€ 3,-



Alice- Museum für Kinder



Alles Familie!



Einführung in die Mitmachausstellung



ab 12 Uhr alle 30 Minuten, letzter Einlass: 17 Uhr

