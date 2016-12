FESTSPIELHAUS BADEN-BADEN

Sonntag, 18. Dezember 2016, 11 Uhr



Er ist ein Meister seines Fachs – mit unglaublicher Raffinesse entlockt Xavier de Maistre seiner Harfe himmlische Töne. Im Festspielhaus Baden-Baden spielt er am Sonntag, 18. Dezember, um 11 Uhr unter anderem für Harfe adaptierte Werke von Glinka, Mozart, Liszt, Debussy, und Smetana und spielt damit auch gegen einige Harfen-Klischees an.



Die Harfe ist ein kapriziöses Instrument, da ihr zarter, schwebender Ton eindeutige Assoziationen weckt: Nichts entspräche „in so hohem Maße unseren Vorstellungen von überirdischem Festgepräge, von religiöser Pracht und Herrlichkeit“ wie der „außerordentliche Glanz“ des Harfenklangs, schrieb schon Hector Berlioz. Die Harfe ist auch ein kompliziertes Instrument, da eine aufwendige Pedalmechanik und vorausschauendes Spiel des Interpreten notwendig sind, um ihren irisierenden Klang in verschiedenen Tonarten zum Strahlen zu bringen. Vor allem ist die Harfe „ein sehr spektakuläres Instrument“. Das sagt als Xavier de Maistre, der im Festspielhaus Baden-Baden unter anderem im Rahmen eines Liederabends von Diana Damrau zu erleben war sowie bei einem Matinee-Konzert zusammen mit Baiba Skride und Daniel Müller-Schott. Zur Harfe kam er durch einen glücklichen Zufall: „Meine Eltern haben mich als Jungen in die Musikschule geschickt, und ich war so begeistert von der Harfenlehrerin, dass ich unbedingt die Harfe lernen wollte“. Dass die Musik einmal sein Leben bestimmen sollte, war dennoch nicht abzusehen, denn Xavier de Maistre studierte zunächst Politische Wissenschaften an der École des Sciences Politiques in Paris und später an der London School of Economics. Xavier de Maistre wurde erster Soloharfenist beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, bevor er zu den Wiener Philharmonikern wechselte, um dann seine fulminante Solokarriere zu starten – auch, weil das orchestrale Harfen-Repertoire für ihn bald ausgereizt war und das ewige Warten auf die meist kurzen Einsätze an den Nerven zerrte: „Ich war immer sehr frustriert, da ich als Harfenist hauptsächlich in den Proben warten musste und Pause hatte. Ich wollte spielen und bereue keine Sekunde den Entschluss, das Orchester zu verlassen und den Weg der Solokarriere eingeschlagen zu haben.“



Im Festspielhaus Baden-Baden präsentiert de Maistre ein abwechslungsreiches Soloprogramm mit Werken von Glinka, Mozart, Liszt, Debussy, Smetana und anderen, welchen der Virtuose zu einem neuen Klanggewand voller zauberhafter Farben verholfen hat: „Ich liebe diese Momente, wenn ein gutgefüllter großer Saal plötzlich ganz still wird, damit ein leisestes Pianissimo noch zu hören ist.“



Weitere Informationen: www.festspielhaus.de



Informationen und Eintrittskarten: Tel. 07221 / 30 13 101

