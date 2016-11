JazzNight: Al Jarreau und die NDR Bigband

Seit über 50 Jahren hat sich Al Jarreau allen Spielarten der afroamerikanischen Musik verschrieben: ob Jazz, Soul oder Funk – der Jazzmusiker hat eine enorme stilistische Bandbreite. Am Freitag, 18. November 2016, um 19 Uhr kommt er ins Festspielhaus Baden-Baden und das mit der NDR BigBand, mit der er an einer neuen Vertonung des Duke Ellington Songbooks gearbeitet hat.



Seit fast 40 Jahren begeistert der 1940 in Milwaukee (Wisconsin) geborene Musiker Al Jarreau das Publikum mit seiner Stimme, deren Ausdrucksfähigkeit breit gestaffelt ist. Obwohl Al Jarreaus Karriere relativ spät startete – das erste Album nahm er als 35-Jähriger auf –, hat er mit dem Singen früh angefangen: „Mit zwölf, da habe ich Doo Wop auf der Straße gesungen. Für mich war das der Beginn meiner Karriere, nur halt noch ohne Plattenvertrag.“ Und schon damals, sagt er, habe er gewusst, wohin das mal führen sollte. „Mein Haus war voll mit Ellington, Dizzy, Bird, Ella und Nat King Cole, all diesem Zeug.“



Als Jörg Achim Keller, langjähriger Leiter der NDR Bigband, Al Jarreau vorschlug, das Duke Ellington Songbook neu zu vertonen, war der 76-jährige Sänger begeistert. „Ich liebe es geradezu, einen Song zu covern und ihn zu etwas ganz Anderem, im günstigsten Fall Einzigartigem zu machen.“ Daran, dass Jarreau bei dem Duke-Ellington-Projekt in der NDR Bigband einen idealen Partner gefunden hat, kann kein Zweifel bestehen. Denn das Ensemble, das nun mit dem Sänger im Baden-Badener Festspielhaus am Freitag, 18. November 2016, um 19 Uhr erwartet wird, begeistert sein Publikum immer wieder als ein selbstbewusstes Solistenensemble, das auf höchstem Niveau am einen Abend Swing, am nächsten Latin und am dritten ein avantgardistisches Programm spielen kann. So facettenreich wie die Programmpalette der Band, so individuell sind auch die Temperamente der einzelnen Musiker, die sich in ihr zusammengefunden haben. „Jörgs Arbeit hat mir eine ganz neue, irgendwie frische Art der Annäherung an diese Musik erlaubt. Die Arrangements schaffen eine Mischung aus Jarreau und den Qualitäten der NDR Bigband, herausgekommen ist dabei etwas tatsächlich Brandneues“, sagt Al Jarreau.



Weitere Informationen: www.festspielhaus.de



Informationen und Eintrittskarten: Tel. 07221 / 30 13 101

