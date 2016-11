Der eigenwillige Ausdruckskünstler

Seine Finger strotzen vor Kraft und Beweglichkeit: Grigory Sokolov ist ein universeller Konzertpianist alter Schule, der von Bach bis Schostakowitsch spielt, was ihm unter die Finger kommt. Den Klavierabend im Festspielhaus Baden-Baden am Mittwoch, 9. November 2016, um 19 Uhr widmet er Werken von Robert Schumann.



In Baden-Baden begeisterte der Virtuose in pianistischer Hexenmeisterei zuletzt 2015 mit Werken von Schubert und Chopin sowie mit unzähligen Zugaben: Grigory Sokolov ist bekannt dafür, nach dem regulären Programm viel Zeit aufzubringen, um sich beim Publikum zu bedanken. Am Mittwoch, 9. November 2016, um 19 Uhr wird der Pianist erneut im Festspielhaus erwartet, dieses Mal mit Werken von Mozart und Schumann.



Ohne jemals Aufhebens darum zu machen, schenkt Grigory Sokolov seinen Zuhörern das Entrückte und die unerhörten Entdeckungen, die man dabei machen kann. In jeder Spielzeit widmet sich der russische Meisterpianist in konzentrierter Demut nur einer Handvoll von ausgesuchten Werken, die in exemplarischer Interpretation von allen Seiten ausgeleuchtet werden – es überrascht nicht, dass man in den raren Konzerten Sokolovs so viele Berufspianisten, Klavierpädagogen und Musikstudenten antrifft. Studios meidet der Künstler ebenso konsequent wie schnelles Einspringen bei prestigeträchtigen Festivals oder Auftritte mit Orchestern.



Berühmt wurde der Absolvent des Leningrader Konservatoriums durch den Sieg beim dritten Moskauer Tschaikowsky-Wettbewerb 1966: Auf heftige Intervention des Jury-Vorsitzenden in Person der russischen Klavierlegende Emil Gilels, wurde dem damals 17-Jährigen neben dem ersten Preis auch die Goldmedaille zugesprochen, was beim Publikum für Tumulte sorgte. Heute hat die Geschichte Gilels Recht gegeben, denn Sokolov hat das Amt des Souveräns der russischen Klavierschule längst von seinem Vorbild Gilels übernommen.



Über das Programm



Zwei Werke von W.A. Mozart stehen auf dem Programm: die Sonate C-Dur und die Fantasie und Sonate in c-Moll. Des Weiteren wird die vor Fantasie nur so übersprudelnde Arabeske op. 18, die Schumann selbst als „Variationen über kein Thema“ charakterisierte, zu hören sein. Große Beliebtheit erlangte das populäre Werk, das in Sokolovs Lesart an dramatischer Kraft gewinnt, letztlich durch ein Missverständnis. Denn nur durch Missachtung von Schumanns hohen Metronom-Angaben konnte diese tiefgründige Musik in die Nähe des „leichten“ Salon-Tons rücken. Ebenfalls vertreten ist Schumanns von Beethoven-Zitaten durchzogene Fantasie C-Dur op. 17, die ihre Entstehung einem Spendenaufruf „an die Verehrer Beethoven’s“ verdankt. Heute zählt das Stück unbestritten zu den bedeutendsten Klavierwerken Schumanns, das mit seiner hochromantischen Sprache und doch durchgestalteten Form den Zuhörer immer wieder aufs Neue gefangen nimmt.



