FCR Immobilien AG investiert in Triptis Münchner Immobilienspezialist kauft Supermarkt in Thüringen

FCR Immobilien AG: Portfoliowachstum mit hoher Dynamik

REWE Group Hauptmieter in neuer Handelsimmobilie





Die FCR Immobilien AG baut mit dem Kauf einer Gewerbeimmobilie in Triptis (Thüringen) ihr Portfolio auf nun 20 Objekte aus.



In Triptis, im Saale-Orla-Kreis, 30 km südlich von Gera gelegen, erwirbt die FCR Immobilien AG einen bestens eingeführten Supermarkt. Mit einer Grundstücksfläche von 3.776 m² und einer vermietbaren Fläche von 1.050 m² liegt der 1996 erbaute Markt im Ortskern der 4.000-Einwohner-Stadt. Ein "nahkauf", das erfolgreiche Nahversorgungskonzept für Ortszentren und Stadtrandlagen von REWE, hat sich langfristig an diesen Standort gebunden.



Im Zuge des dynamischen Ausbaus ihres Immobilienportfolios hat die FCR Immobilien AG eine 7,1% Anleihe an der Börse Frankfurt emittiert. Anleger können die Anleihe (WKN A2BPUC) mit einem Zinskupon von 7,1% p.a. und einer Laufzeit von 5 Jahren über die Unternehmenswebsite www.fcr-immobilien.de und über die Börse Frankfurt erwerben und damit von einem attraktiven festverzinslichen Wertpapier in einem stabilen Umfeld profitieren.





Detailinformationen zur 7,1% Anleihe 2016-2021



Emittent FCR Immobilien AG

WKN / ISIN A2BPUC / DE000A2BPUC4

Emissionsvolumen (EUR) Bis zu 15 Mio.

Stückelung (EUR) 1.000,00

Laufzeit 5 Jahre (bis 18.10.2021)

Verzinsung 7,1% p.a.

Ausgabepreis 100,00% des Nominalbetrages je Teilschuldverschreibung

Rückzahlungsbetrag (%) 100,00

Zinszahlung jährlich

Erste Zinszahlung 18.10.2017

Fälligkeit 18.10.2021

Notierung Open Market (Freiverkehr) Börse Frankfurt

Zahlstelle Baader Bank AG

Verwendungszweck Investiv, Ausbau Immobilienportfolio

Besicherung Grundbuchschuld (Treuhänder)





FCR Immobilien AG

Die in München ansässige FCR Immobilien AG ist eine hochspezialisierte Gewerbe-Immobilien-Holding und betreibt im Kerngeschäft das Halten und die Optimierung von Einkaufs- und Fachmarktzentren, die an aussichtsreichen Sekundärstandorten ein überdurchschnittliches Wertschöpfungs- und Renditepotenzial bieten. Im Rahmen einer Zweisäulen-Strategie konzentriert sich der von Falk Raudies gegründete und als Vorstand / CEO geführte Handelsimmobilien-Spezialist auf aktives Asset Management und den Verkauf von optimierten Bestandsimmobilien. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus 20 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von knapp 90.000 m². Zu den Kunden gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI. Die FCR Immobilien AG ist weiter auf Wachstumskurs und plant die kontinuierliche Akquisition neuer attraktiver Objekte.



Website: fcr-immobilien.de

Twitter: @FCR_Immobilien

Facebook: facebook.com/fcrimmobilien





