Erfolgreiche Unternehmen kommunizieren mehr mit Wirtschafts- und Fachmedien

Obwohl sie es für wichtig halten, wissen Kommunikationsentscheider wenig über Bedürfnisse ihrer Investoren und Kapitalgeber

Unternehmen, die mit externen Dienstleistern zusammen arbeiten und Studien zukaufen, um die Beziehungsqualität systematisch zu steigern, sind erfolgreicher





Wie gut ist die Qualität der Beziehungen von Unternehmen zu ihren wichtigsten Stakeholdern? Wodurch zeichnen sich erfolgreiche Unternehmen gegenüber weniger erfolgreichen dabei aus? Diesen Fragen gingen das F.A.Z.-Institut und das Mainzer Beratungs- und Marktforschungsunternehmen forum! Für beste Beziehungen in Zusammenarbeit mit der Johannes Gutenberg-Universität Mainz nach und haben für ihre Studie Entscheider aus den Bereichen Marketing und Kommunikation befragt.



Überraschendes Ergebnis: Obwohl die Befragten dem Stakeholder-Management eine große Bedeutung beimessen, behandeln sie es im Alltag nur mit geringer Priorität. Der meistgenutzte Kommunikationskanal bleibt – trotz Digitalisierung - der persönliche Dialog mit den relevanten Gruppen. Es folgen Medien-Monitoring, Social-Media-Analysen und Befragungen. Desk-Research und Google Analytics/ Webanalysen werden dagegen nur selten eingesetzt.



Kommunikationsentscheider wissen umso besser über ihre Stakeholder Bescheid, je häufiger sie mit diesen in Kontakt treten und entsprechende Instrumente nutzen. Zwar halten sie es für wichtig, direkt auf die Ansprüche ihrer Stakeholder-Gruppen einzugehen, tatsächlich stehen sie jedoch häufiger im Austausch mit ihrer Unternehmensführung, ihren Mitarbeitern und verschiedenen Wirtschaftsmedien. Seltener ist dagegen der Kontakt zu Partnerunternehmen, Meinungsführern und Lieferanten, auch wenn diese als Impulsgeber und Unterstützer dienen könnten.



Aus diesem Missverhältnis folgt eine gefährliche Wissenslücke: Die große Mehrheit der Befragten glaubt, die Bedürfnisse von Medien, Journalisten und der eigenen Unternehmensleitung gut zu kennen – aber nur weniger als zwei Drittel können die Anforderungen ihrer Investoren und Kapitalgeber einschätzen. Dabei tragen gerade letztere maßgeblich zum Unternehmenserfolg bei und haben als Geldquelle eine hohe Bedeutung.



Die Forscher fanden einen klaren Zusammenhang zwischen der Kommunikationsintensität und dem Erfolg eines Unternehmens. So stehen erfolgreiche Unternehmen weitaus häufiger im Austausch mit Wirtschafts- und Fachmedien, setzen Materialitätsanalysen in Form von Media Relations, Investor Relations und Public Affairs ein und beauftragen zusätzliche Studien.



Roman Becker, Geschäftsführer von forum! Für beste Beziehungen, kommentiert dies so: „Der Zusammenhang zwischen Intensität, Art der Kommunikation und Unternehmenserfolg überrascht uns nicht, wissen wir doch aus unserer Grundlagenforschung rund um das Fan-Prinzip, dass der Fokus auf die Qualität von Beziehungen den Unternehmenserfolg steigert." Gerade bei der Optimierung helfen externe Anbieter und entsprechende Studien, die Beziehungsqualität objektiver zu analysieren und den Einfluss auf den Unternehmenserfolg messbar zu machen. Darüber hinaus bringen Externe zusätzliche Kompetenz sowie Glaubwürdigkeit und helfen, personelle Engpässe flexibel zu überbrücken.



Die Studienergebnisse sind eindeutig: Unternehmen sollten, wenn sie erfolgreich sein wollen, die Anforderungen und Bedürfnisse der einzelnen Stakeholder-Gruppen genau kennen und ihre Kommunikationsmaßnahmen gezielt und fokussiert darauf ausrichten. Wenn dies im Unternehmen nicht leistbar ist, lohnt es sich, zusätzliche Studien für solche Bereiche zu beauftragen, die sonst zu kurz kommen würden. Die Studie „Professionelles Stakeholder-Management in der Praxis. Wie erfolgreiche Unternehmen ihre Zielgruppen steuern" ist unter http://www.faz-institut.de/das-fan-prinzip/ im Bereich „Aktuelles" kostenfrei als Download erhältlich.



Über forum! Für beste Beziehungen



Die forum! GmbH wurde 1996 von Roman Becker in Mainz gegründet. forum! unterstützt nationale und internationale Unternehmen mit Marktforschungs- und Beratungsleistungen dabei, die Beziehungen zu ihren Kunden, Mitarbeitern und allen anderen relevanten Zielgruppen zu analysieren, zu steuern und zu optimieren und hilft bei der Umsetzung von Maßnahmen. Zudem bietet forum! Verbänden und Non-Profit-Organisationen Analyse- und Beratungsinstrumente zur Steigerung ihrer emotionalen Mitgliederbindung. Stets im Fokus: der Vergleich mit den Besten. forum! verfügt über ein großes Repertoire an branchenübergreifenden Benchmarkstudien, ist Initiator der bundesweiten Wettbewerbe Deutschlands Kundenchampions, Deutschlands Mitarbeiterchampions und Deutschlands Mitgliederchampions und Begründer des Fan-Prinzips.



Weitere Informationen unter:



www.faz-institut.de



www.forum-mainz.de



www.deutschlands-kundenchampions.de

F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH

Das F.A.Z.-Institut versteht sich als Dienstleister für Kommunikations- und Marketingentscheider. Seit 1989 bietet es relevante, glaubwürdige und hochwertige Konzeption, Analyse und Beratung für zielgruppenorientierte Kommunikation. Mit dem Partner Prime Research ist das das F.A.Z.-Institut der global führende Anbieter von Medien- und Kommunikationsanalysen. Ferner werden moderne Corporate Publishing- und Eventkonzepte entwickelt und umgesetzt.

