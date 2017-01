Süße Verführung

Süße Schönheiten präsentieren die Chocolatiers aus Frankreich und Deutschland beim 11. Petit Salon du Chocolat im historischen Saalbau in Neustadt/Weinstraße. Unter dem Motto „Chocolat Grand Cru – der Ursprung der Schokolade“ präsentieren die Meister ihres Fachs kreative Produkte aus bester Schokolade. Die Besucher dürfen schauen und probieren.



Jeder der bislang zehn gemeldeten Chocolatiers wird sein Produkt zum Thema des Salons auch vorstellen, kommentiert von SWR-Moderator Jürgen Rademacher. In diesem Jahr werden erstmals auch Chocolatiers aus Macon, der französischen Partnerstadt Neustadts präsent sein. Das Tourismus-Büro präsentiert von fünf Chocolatiers aus dem Beaujolais feinste Produkte.



Initiator und Organisator des Petit Salon du Chocolat, Jochen Müller von der Confiserie Michel in Neustadt freut sich über die erneute Unterstützung von Valrhona. Weltweit auf der Suche nach den besten Kakao-Qualitäten, werden höchste Anforderungen an die Produzenten gestellt. So wird dieser außergewöhnliche Reigen süßer Schokokunst einmal mehr zum Treffpunkt der Genießer. Rund 5000 Besucher strömen an den beiden Tagen in den Saalbau, um vor allem auch die Kunstwerke aus den Wettbewerben „Artistik“ für Meister und Gesellen sowie „Freestyle“ für Auszubildende, zu bewundern. Anmeldeschluss für die Wettbewerbe ist der 25. Februar 2017. Die Anmeldeformulare können direkt auf der Internet-Seite www.petit-salon-du-chocolat.info ausgefüllt und heruntergeladen werden. Unterschrieben werden sie an Jochen Müller gefaxt. Alle Details dazu gibt es auf der Homepage. Fax 06321 3979870.



Der Eintritt für Erwachsene beträgt sechs Euro, für Familien zehn Euro, bis 18 Jahre drei Euro, Kinder bis 12 Jahre sind frei. Der Petit Salon du Chocolat ist am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Karten gibt es an der Tageskasse.



Weitere Informationen finden Interessenten im Internet unter www.petit-salon-du-chocolat.info oder unter www.neustadt.eu/Petit-Salon-du-Chocolat.de



Diese Chocolatiers haben bereits ihre Teilnahme gemeldet:



Jochen Müller, Confiserie Michel, Neustadt/Weinstraße

Andy Vogel, Café Vogel, Braunfels

Christian Lorczyck, Confiserie Freundt, Mannheim

Daniel Rebert, Patisserie Rebert, Wissembourg, Frankreich (F)

François Duweck, Patisserie Duweck, Ueberach/Hagenau, F

Erik Haushalter, Patisserie Haushalter, Saverne, F

Isabelle Wagner, Chocami, Heidelberg

Thomas Michel, Edelmond Chocolatiers, Luckau (Spreewald)

Stefanie Bengelmann, Café Bengelmann, Lauchheim

Vereinigung der Chocolatiers aus der Partnerstadt Macon

Fantasy Pastry / Confiserie Michel





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren